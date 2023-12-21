Μια ηλικιωμένη νεκρή από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο Λίβανο

Μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε και ο σύζυγός της τραυματίστηκε από ισραηλινό χτύπημα στο νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το περιστατικό ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών αμάχων από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες σε περίπου 20, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και παιδιών, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Ένα άλλο ισραηλινό χτύπημα κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την ένοπλη ομάδα, η οποία έχει χάσει περισσότερους από 100 μαχητές στις πρόσφατες εχθροπραξίες με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανταλλάσσει πυρά με το Ισραήλ στα σύνορα από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

