Αθώος και με τη βούλα κρίθηκε χθες από την δικαιοσύνη των ΗΠΑ ένας άνθρωπος, ο οποίος καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο το 1975 για τον φόνο ένος 20χρονου υπαλλήλου κάβας, 30 ετών, κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στην πόλη Έντμοντ, στην Οκλαχόμα.

Κατόπιν η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη και πέρασε 48 χρόνια στη φυλακή, υποστηρίζοντας πάντα ότι είναι αθώος.

Ο Γκλεν Σίμονς (Glynn Simmons) , Αφροαμερικανός, είναι πλέον ο άνθρωπος που πέρασε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη φυλακή προτού αθωωθεί στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το εθνικό μητρώο αθωώσεων.

Oklahoma judge rules Glynn Simmons, man who wrongfully spent nearly 50 years in prison for murder, is innocent https://t.co/en072NIFJg — USA TODAY (@USATODAY) December 21, 2023

Ο 71χρονος Σίμονς αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο, έπειτα από 48 χρόνια, έναν μήνα και 18 ημέρες στη φυλακή και εχθες κρίθηκε αθώος από δικαστήριο στην Οκλαχόμα, που ακύρωσε την καταδίκη του.

Judge Amy Palumbo just issued a finding of actual innocence for Glynn Simmons. It is so ordered, “…this offense was not committed by Mr. Simmons.” pic.twitter.com/lV8YoFgywB — Ali Meyer (@amanchor) December 19, 2023

«Αυτή είναι μια μέρα που περιμέναμε πολύ, πάρα πολύ καιρό. Αποδόθηκε δικαιοσύνη σήμερα - επιτέλους», δήλωσε ο «καθαρός» πλέον Σίμονς μιλώντας στους δημοσιογράφους. Τώρα θα λάβει από το κράτος 175.000 δολάρια ως αποζημίωση. «Ό,τι έγινε έγινε, αλλά πρέπει να υπάρξει λογοδοσία» είπε ο 71χρονος.

Glynn Simmons, age 71, exonerated today after 48 years in an Oklahoma prison for a murder he did not commit.



This is the longest known wrongful imprisonment in U.S. history. https://t.co/B4qrazycFa — Matt Martens (@martensmatt1) December 21, 2023

Ο Σίμονς είχε καταδικαστεί ,αζί με άλλον έναν άνδρα, τον Ντον Ρόμπερτς, ο οποίος αποφυλακίστηκε το 2008.

Η καταδίκη των δύο ανδρών βασίστηκε στην κατάθεση πελάτισσας του καταστήματος, έφηβης τότε - η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα κατά τη διάρκεια της ληστείας, αλλά επέζησε.

Η έφηβη τους αναγνώρισε ανάμεσα σε άλλους υπόπτους που της παρουσίασαν αστυνομικοί, αλλά οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριζαν ότι δεν ήταν καν στην Οκλαχόμα την ημέρα της ληστείας. Μάλιστα, ο Σίμονς «φώναζε» όλα αυτά τα χρόνια την αθωώτητά του, λέγοντας ότι βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη Λουιζιάνα.

Μεταγενέστερη έρευνα έθεσε υπό αμφισβήτηση της αξιοπιστία της αναγνώρισης και χρειάστηκαν σχεδόν 50 χρόνια για να αποδειχθεί η αθωωότητά του.

Διαγνώστηκε με καρκίνο και ζει από δωρεές

Μετά την αποφυλάκισή του τον Ιούνιο, ο Σίμονς διαγνώστηκε με καρκίνο του ήπατος και υποβάλλεται σε θεραπεία.

Ο 71χρονος ζει από τα χρήματα που συγκεντρώνονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα GoFundMe, που άνοιξε ειδικά για αυτό τον σκοπό, να τον βοηθήσει να επανενταχθεί στην κοινωνία και να επιβιώνει αξιοπρεπώς καθώς δεν έχει άλλους πόρους.

«Είμαι 71 χρονών. Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τον χρόνο που απομένει για να βοηθήσω άλλους που είναι ακόμα "κολλημένοι" εκεί που ήμουν. Πρέπει να διορθώσουμε αυτό το σύστημα, ώστε αυτό που συνέβη σε μένα να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν άλλο, ποτέ ξανά», έγραψε στο Facebook του GoFundMe,

Προς το παρόν, από δωρεές έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 37.000 δολάρια, με στόχο τα 50.000 δολάρια.



Πηγή: skai.gr

