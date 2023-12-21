Το πολωνικό κοινοβούλιο ψήφισε απόφαση η οποία κρίνει αντισυνταγματικές ορισμένες ρυθμίσεις της δικαστικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε η προηγούμενη υπερσυντηρητική πολωνική κυβέρνηση πλήττοντας την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Ανοίγει έτσι τον δρόμο για την ανάκληση των μεταρρυθμίσεων που έφεραν την Βαρσοβία σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS) για την παραβίαση του κράτους δικαίου και αποφάσισε σε απάντηση την παρακράτηση πόρων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ του ταμείου ανάκαμψης.

Ο νέος φιλοευρωπαϊκός κυβερνητικός συνασπισμός έχει καταστήσει απόλυτη προτεραιότητα την ανάκληση της δικαστικής μεταρρύθμισης και την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων για την Βαρσοβία.

Σύμφωνα με την απόφαση που ψηφίστηκε από το πολωνικό κοινοβούλιο, σειρά αποφάσεων που περιλαμβάνονται στην δικαστική μεταρρύθμιση είναι αντισυνταγματικές και ζητά την παραίτηση των μελών του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου, ο διορισμός των οποίων κρίνεται παράνομος.

«Η απόφαση είναι συμβολικής σημασίας...κρίνει ότι έχουμε απλώς ένα συνταγματικό πρόβλημα με ένα από τα σώματα που έχει πολύ σημαντική αρμοδιότητα», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης Ανταμ Μποντνάρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η απόφαση εγκρίθηκε από 239 βουλευτές, ενώ 169 ψήφισαν κατά.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, σύμμαχος του PiS, έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς την δικαστική μεταρρύθμιση και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην ανάκλησή της.

Το πολωνικό κοινοβούλιο ψήφισε επίσης απόφαση για την αποκατάσταση της αμεροληψίας για δημόσια μέσα ενημέρωσης. Ακολούθησε η απόλυση της διευθυντικής ομάδας των πολωνικών δημόσιων μέσων ενημέρωσης τα οποία βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του PiS και κατηγορούνταν συστηματικά για την μεροληπτική παρουσίαση πληροφοριών, για την μετάδοση κυβερνητικής προπαγάνδας και για φραστικές επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης.

