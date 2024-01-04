«Μετανάστευση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα: Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ «καταδικάζει» τις δηλώσεις δύο υπουργών του Ισραήλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ «καταδίκασε» χθες Τετάρτη τις «εμπρηστικές» δηλώσεις δυο υπουργών της κυβέρνησης του Ισραήλ, που εισηγήθηκαν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας οι Παλαιστίνιοι κάτοικοί της.

«Καταδικάζω σθεναρά τις εμπρηστικές και ανεύθυνες δηλώσεις των ισραηλινών υπουργών Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς, που συκοφαντούν τον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας και καλούν να υπάρξει μαζική φυγή του», τόνισε ο κ. Μπορέλ μέσω X (του πρώην Twitter), αναφερόμενος στον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας και στον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντίστοιχα τους Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, που ανήκουν σε παρατάξεις της άκρας δεξιάς.

«Οι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί απαγορεύονται αυστηρά ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και οι λέξεις έχουν σημασία», πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

