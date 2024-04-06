Οι Φιλιππίνες θα πραγματοποιήσουν αύριο, Κυριακή, κοινές ναυτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία στην Νότια Σινική Θάλασσα εν μέσω αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε ανακοίνωσή τους.

«Καταδεικνύοντας τη συλλογική δέσμευσή μας στην ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας υπέρ μιας ελεύθερης και ανοιχτής περιοχής Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού, οι συνδυασμένες αμυντικές και ένοπλες δυνάμεις μας θα διοργανώσουν μια δραστηριότητα θαλάσσιας συνεργασίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Φιλιππίνων στις 7 Απριλίου 2024», δηλώνουν σε κοινό ανακοινωθέν τους.

Η άσκηση προβλέπεται να διεξαχθεί αύριο στη Νότια Σινική Θάλασσα, θαλάσσια περιοχή στην οποία το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν πλήρη κυριαρχία, μερικές ημέρες πριν από σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και των ηγετών των Φιλιππίνων και της Ιαπωνίας.

Στις αρχές της εβδομάδας το αυστραλιανό πολεμικό πλοίο HMAS Warramunga έφτασε στην επαρχία Παλαουάν των Φιλιππίνων, η οποία βρίσκεται κοντά σε αμφισβητούμενη θαλάσσια ζώνη.

Πέρυσι, οι περιφερειακές εντάσεις οξύνθηκαν, με την Κίνα να δηλώνει πιο σθεναρά τις διεκδικήσεις της σε θαλάσσιες περιοχές που διεκδικούν επίσης οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία, όπως και στο αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν.

Σε απάντηση οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν τις συμμαχίες τους στην περιοχή, κυρίως με τους παραδοσιακούς τους συμμάχους, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

