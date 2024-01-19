Οι Χούθι της Υεμένης έβαλαν πράγματι στο στόχαστρο αμερικανικό εμπορικό πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός —μερικές ώρες έπειτα από την ανάληψη ευθύνης από τους προσκείμενους στο Ιράν αντάρτες—, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές στο σκάφος.

Το πλήρωμα του πλοίου, του Chem Ranger, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, «είδε πυραύλους να πέφτουν στο νερό κοντά στο σκάφος», πάντως «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιά στο πλοίο», που «συνέχισε την πορεία του», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση αυτή, η πολλοστή που εξαπολύουν οι Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων, έγινε περί τις 21:00 (ώρα Υεμένης· 20:00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

