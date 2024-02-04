Ο πρόεδρος της Ναμίμπιας, ο Χάγκε Γκέινγκομπ, 82 ετών, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Βιντχούκ, όπου νοσηλευόταν έπειτα από τον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων, ανακοίνωσε η προεδρία μέσω X (του πρώην Twitter).

«Με τη μεγαλύτερη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Δρ. Χάγκε Γκότφριντ Γκέινγκομπ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ναμίμπιας, πέθανε σήμερα» στο νοσοκομείο Lady Pohamba όπου «του παρεχόταν ιατρική θεραπεία», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε κι υπογράφεται από τον μεταβατικό νέο αρχηγό του κράτους, τον Νανγκόλο Μπούμπα, ως νωρίτερα σήμερα αντιπρόεδρο της χώρας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «στο πλευρό του Χάγκε Γκέινγκομπ, βρίσκονταν η αγαπημένη του σύζυγος Μόνικα Γκέινγκος και τα παιδιά του».

«Το έθνος της Ναμίμπια έχασε έναν διακεκριμένο υπηρέτη του λαού, μια εικόνα του απελευθερωτικού αγώνα, τον κύριο αρχιτέκτονα του Συντάγματός μας και τον πυλώνα του οίκου της Ναμίμπια. Αυτή τη στιγμή της βαθύτατης θλίψης, απευθύνω έκκληση στο έθνος να παραμείνει ήρεμο και συγκεντρωμένο, ενώ η Κυβέρνηση μεριμνά για όλες τις απαραίτητες κρατικές ρυθμίσεις, προετοιμασίες και άλλα πρωτόκολλα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Τον περασμένο μήνα, η προεδρία ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων ρουτίνας αποκαλύφθηκε η παρουσία «καρκινικών κυττάρων» στον οργανισμό του προέδρου, συμπληρώνοντας ότι θα του παρεχόταν η «προσήκουσα θεραπεία» κι ότι θα συνέχιζε να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο Χάγκε Γκέινγκομπ ήταν ήδη γνωστό πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ήδη προτού αναλάβει την προεδρία. Το 2013 είχε χειρουργηθεί στον εγκέφαλο. Την περασμένη χρονιά, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην αορτή στη Νότια Αφρική, χώρα που γειτονεύει με τη Ναμίμπια.

Ο εκλιπών, που αναδείχθηκε στην προεδρία το 2014 κι επανεξελέγη στο αξίωμα το 2019, ήταν προηγουμένως πρωθυπουργός για 12 χρόνια, καταγάγοντας ρεκόρ μακροβιότητας στη θέση στη Ναμίμπια, χώρα της μεσημβρινής Αφρικής που εν μέρει καλύπτεται από έρημο και ήταν από τις τελευταίες που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, το 1990 (από τη Νότια Αφρική).

