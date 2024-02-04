Τέσσερις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στην πολιτεία Μπόρνο της Νιγηρίας (βορειοανατολικά) σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές, δήλωσε εκπρόσωπος των δυνάμεων επιβολής της τάξης χθες Σάββατο.

Η Μπόρνο βρίσκεται στην καρδιά της εξέγερσης των τζιχαντιστικών οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ, προέκυψε από διάσπαση της πρώτης), που εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων για πάνω από μια δεκαετία.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία Μπόρνο δήλωσε πως τζιχαντιστές επιτέθηκαν στην κοινότητα Γκατζίραμ, κάπου 82 χιλιόμετρα από τη Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσά της.

«Οι άνδρες μας ενεπλάκησαν σε μάχη μαζί τους, τους απαγόρευσαν την πρόσβαση (...), απώθησαν την επίθεση. Δυστυχώς, τέσσερις αστυνομικοί πλήρωσαν το ύψιστο τίμημα», ανέφερε ο εκπρόσωπος, διαβεβαιώνοντας πως η ηρεμία αποκαταστάθηκε.

Την περιφέρεια Νγκανζάι, όπου βρίσκεται η κοινότητα αυτή, λυμαίνονται μαχητές του ΙΚΔΑ, εξαπολύοντας σποραδικές επιθέσεις.

Η Νιγηρία παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση, ασφαλείας, οικονομική και ανθρωπιστική, την οποία έχουν επιτείνει η κλιματική αλλαγή και η πληθυσμιακή έκρηξη στη χώρα 215 εκατομμυρίων κατοίκων, την πολυπληθέστερη της Αφρικής. Σχεδόν οι μισοί κάτοικοι ζουν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας (έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα 2 δολάρια την ημέρα), παρά τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της.

Πέρα από τη δράση των τζιχαντιστών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, πληθυσμοί της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας δοκιμάζονται για χρόνια εξαιτίας της δράσης πάνοπλων συμμοριών κακοποιών που λεηλατούν, απαγάγουν για λύτρα και δολοφονούν, επιθέσεων και πράξεων αντεκδίκησης μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών που ανταγωνίζονται για τους ολοένα πιο δυσεύρετους πόρους, τη γη και το νερό, ενώ στον νότο συνεχίζεται η δράση αυτονομιστών ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

