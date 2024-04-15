Η Λιζ Τρας δεν αποκλείει να διεκδικήσει την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, η οποία εκδιώχθηκε από την Ντάουνινγκ Στριτ το 2022, έπειτα από θητεία μόλις 49 ημερών, δεν απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος αφού ο διάδοχός της, ο Ρίσι Σούνακ, δυσκολεύεται να ανεβάσει τα ποσοστά του ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Η Τρας αναγκάστηκε να παραιτηθεί αφού παρουσίασε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που πανικόβαλε τις αγορές, εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης και της αύξησης του πληθωρισμού. Είχε διαδεχτεί τον Σεπτέμβριο του 2022 τον Μπόρις Τζόνσον. Τις τελευταίες ημέρες έχει επανέλθει στο προσκήνιο, με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου της «Δέκα μέρες για να σώσουμε τη Δύση».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιόφωνο σταθμό LBC ρωτήθηκε αν θα ήταν πρόθυμη να αναλάβει ξανά την ηγεσία των Συντηρητικών, σε περίπτωση που το κόμμα ηττηθεί στις εκλογές. «Δεν είναι συνετό να αποκλείεις τίποτα στην πολιτική», απάντησε.

«Είναι βέβαιο ότι δεν ολοκλήρωσα το έργο μου. Αναμφίβολα. Και το Συντηρητικό κόμμα έχει ακόμη πολλά πράγματα να κάνει», πρόσθεσε.

Η Τρας, που παρέμεινε απλή βουλευτής μετά την «έξωση» από την Ντάουνινγκ Στριτ, ξεκίνησε ένα νέο πολιτικό κίνημα εντός του Συντηρητικού κόμματος, τους «Λαϊκούς Συντηρητικούς», προωθώντας μια πιο δεξιά πολιτική που προβλέπει μείωση φόρων, ελαχιστοποίηση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία και καταπολέμηση της επιρροής των οικολογικών και προοδευτικών κινημάτων, την οποία θεωρεί υπερβολική. Έχει εκφράσει επίσης τη δυσαρέσκειά της για ορισμένα μέτρα που έλαβε ο Σούνακ ενώ σήμερα έκανε έκκληση στον Νάιτζελ Φάρατζ, να επιστρέψει στους Συντηρητικούς. «Θα ήθελα να επανενταχθείς το κόμμα», δήλωσε για τον Φάρατζ, ο οποίος έχει ιδρύσει το εθνικιστικό, λαϊκιστικό κόμμα «Μεταρρύθμιση ΗΒ» που απειλεί να «κόψει» ψήφους από τους Συντηρητικούς στις προσεχείς εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

