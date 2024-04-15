Το Ισραήλ κατέρριψε την ομοβροντία ιρανικών πυραύλων και drones σε συντονισμό με τις ΗΠΑ

Η απόκρουση ενός καταιγισμού ιρανικών drones και πυραύλων συντονίστηκε πλήρως με το Πεντάγωνο, το οποίο είχε έναν Αμερικανό αξιωματικό σύνδεσμο στην αίθουσα ελέγχου του βαλλιστικού συστήματος αεροπορικής άμυνας Arrow, δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιορδανία, βοήθησαν το Ισραήλ να αναχαιτίσει τον κύριο όγκο του καταιγισμού το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να αποτρέψει μια κλιμάκωση μεταξύ των δύο εχθρών στην περιοχή.

Τουλάχιστον τα μισά από τα εκατοντάδες μη επανδρωμένα μίας κατεύθυνσης αεροσκάφη, τους πυραύλους κρουζ και τους πυραύλους εδάφους-εδάφους, που σύμφωνα με το Ισραήλ μετάφεραν συνολικά 60 τόνους εκρηκτικών, καταρρίφθηκαν από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και αεροπορικές ασπίδες, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν πως μεγάλο μέρος της δουλειάς έγινε από τα αμυντικά συστήματά τους μεγάλου ύψους Arrow 2 και Arrow 3, τα οποία ανέπτυξαν από κοινού το Πεντάγωνο και η εταιρία Boeing.

Οι πύραυλοι αναχαίτισης των Arrow κοστίζουν μεταξύ 2 και 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων το τεμάχιο, σύμφωνα με πηγές της ισραηλινής βιομηχανίας.

Ο Μόσε Πατέλ, διευθυντής πυραυλικής άμυνας στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε πως το Arrow και μικρότερου ύψους συστήματα αναχαίτισης συγχρονίστηκαν με αντίστοιχα συστήματα των ΗΠΑ στην περιοχή.

"Τα συστήματα μοιράζονται πληροφορίες, για μια κοινή εικόνα του ουρανού, και ο ουρανός ήταν βεβαίως γεμάτος", είπε ο Πατέλ στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

"Στη συνέχεια, υπάρχει επίσης συντονισμός στο δόγμα μάχης. Ένας Αμερικανός αξιωματικός κάθεται στην αίθουσα ελέγχου του οπλικού συστήματος Arrow και ουσιαστικά διενεργεί τον συντονισμό με τα συστήματα των ΗΠΑ δίπλα δίπλα".

Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που εποπτεύει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Χθες, Κυριακή, ανέφερε πως δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν περισσότερα από 80 από τα drones και τουλάχιστον έξι από τους βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το Ισραήλ.

Το Ισραήλ δήλωσε πως το 99% όλων των βλημάτων καταρρίφθηκαν εγκαίρως, περιορίζοντας τον απολογισμό σε τραύματα ενός ανθρώπου και σε ζημιές σε μία στρατιωτική βάση. Αυτό εξέπληξε ακόμη και τον πτέραρχο Ζβίκα Χαΐμοβιτς, πρώην διοικητή αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ.

"Ήταν καλά συγχρονισμένο και συντονισμένο σε όλα τα στοιχεία --τον αέρα, τις χερσαίες δυνάμεις-- και, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς είναι ένα μεγάλο ποσοστό και πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε αν με είχατε ρωτήσει τρεις ημέρες νωρίτερα", είπε στο Reuters.

"Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φορά επειδή σίγουρα θα υπάρξει επόμενη φορά", είπε. "Θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι Ιρανοί θα κάνουν τα μαθήματά τους την επόμενη φορά και θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν τα συστήματά μας. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να είμαστε ένα βήμα πριν και όχι μετά τους εχθρούς μας".

Ο Ντάνιελ Γκολντ, διευθυντής ανάπτυξης όπλων στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε στο Channel 12 πως είναι ήδη σε εξέλιξη η εργασία για πιο προηγμένα μοντέλα Arrow 4 και 5.

Το Arrow 3 καταρρίπτει εισερχόμενα βαλλιστικά όπλα πάνω από την ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας μια αποσπώμενη εκρηκτική κεφαλή που πέφτει πάνω στον στόχο στο διάστημα.

Η εφημερίδα Maariv ανέφερε πως το Arrow 3 κατέρριψε 110 πυραύλους έξω από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, με πιθανό κόστος έως 385 εκατομμύρια δολάρια. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο για αυτό. Ερωτηθείς στο ραδιόφωνο του στρατού πόσο κόστισαν οι αναχαιτίσεις στο Ισραήλ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς είπε πως δεν γνωρίζει.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για φειδώ λόγω εχθρών σε πολλά μέτωπα, το Ισραήλ δήλωσε το 2022 ότι αναπτύσσει μια πυραυλική ασπίδα με βάση τα λέιζερ προκειμένου να πραγματοποιεί φθηνές καταρρίψεις ακόμη και με δύο δολάρια την κάθε μια.

"Πιστεύω πως το λέιζερ θα είναι τα επόμενα χρόνια μία από τις κύριες λύσεις μας στην αντιμετώπιση μιας πληθώρας απειλών -- ρουκέτες, πύραυλοι, drones, UAVs και άλλες", είπε ο Χαΐμοβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

