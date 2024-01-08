ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 1,6 τρισεκ. δολαρίων

Στο αμερικανικό Κογκρέσο ανακοινώθηκε χθες Κυριακή συμφωνία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων για να καταρτιστεί πλήρης ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2024, που θα επιτρέψει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παράλυσης της κυβέρνησης αυτή τη χρονιά προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.

Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό με πλαφόν κάπου 1,6 τρισεκ. δολαρίων ανακοινώθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάικ Τζόνσον, και ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Η απόφαση επαινέθηκε αμέσως από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, πως η συμφωνία-πλαίσιο «μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αποφυγή ανώφελου shutdown της κυβέρνησης και στην προστασία των σημαντικών εθνικών προτεραιοτήτων» των ΗΠΑ.

Όμως ο χρόνος πιέζει προκειμένου τα δυο αντίπαλα κόμματα στο Κογκρέσο να συνεννοηθούν για τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και να υιοθετήσουν κείμενο πριν από την προθεσμία της 19ης Ιανουαρίου, μετά την οποία ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα δουν τη χρηματοδότησή τους να διακόπτεται αν δεν έχει εγκριθεί νέος προϋπολογισμός.

Η συμφωνία-πλαίσιο λέγεται πως προβλέπει αύξηση των δαπανών του Πενταγώνου κατά 886,3 δισεκ. δολάρια, ποσό πολύ πάνω από το επίπεδο των 100 επιπλέον δισεκ. δολαρίων κεφαλαίων που δεν σχετίζονται άμεσα με την εθνική άμυνα που ζητούσαν οι Δημοκρατικοί.

«Εξασφαλίζοντας 772,7 δισεκ. δολάρια χρηματοδότησης (...) θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε σημαντικές εθνικές προτεραιότητες όπως τα επιδόματα σε βετεράνους, η ιατρική περίθαλψη και η επισιτιστική βοήθεια, που απειλούνταν από τις δρακόντειες περικοπές που ήθελαν οι εξτρεμιστές της δεξιάς», έκριναν ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, κι ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

Η συμφωνία-πλαίσιο «ανοίγει τον δρόμο προκειμένου το Κογκρέσο να ενεργήσει τις επόμενες εβδομάδες ώστε να προστατευθούν χρηματοδοτικές προτεραιότητες σημαντικές για τον αμερικανικό λαό και να αποφευχθεί το shutdown της κυβέρνησης», πρόσθεσαν.

Στη δική του ανακοίνωση, ο κ. Μπάιντεν τόνισε πως η συμφωνία αποτρέπει «βαθιές περικοπές σε προγράμματα στα οποία βασίζονται οικογένειες σκληρά εργαζόμενων, κι ανοίγει τον δρόμο για την υιοθέτηση νομοσχεδίων χρηματοδότησης για το σύνολο της χρονιάς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αμερικανικού λαού και είναι απαλλαγμένες από εξτρεμιστικές πολιτικές».

Ωστόσο, η συμφωνία ενδέχεται να εξαγριώσει τη σκληρή δεξιά φράξια της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων του κ. Τζόνσον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέλη της οποίας επιμένουν στην ανάγκη οι ΗΠΑ να σφίξουν το ζωνάρι ως προς τα δημοσιονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.