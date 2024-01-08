Ο ισχυρός σεισμός που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην κεντρική Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 161 ανθρώπους, ενώ άλλοι 103 συνεχίζουν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές σήμερα.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να βρουν επιζήσαντες κι ανθρώπους που απομονώθηκαν σε περιοχές όπου οι δρόμοι κόπηκαν, καθώς και να μοιράσουν τρόφιμα και εξοπλισμό σε αυτούς που έμειναν άστεγοι.

Τις επιχειρήσεις έρευνας και οι διάσωσης ωστόσο δυσκολεύουν οι χιονοπτώσεις με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για τον κίνδυνο υποθερμίας.

Υπάρχει εξάλλου κίνδυνος να σημειωθούν κι άλλες κατολισθήσεις λόγω των βροχών, ενώ ο παγετός δυσχαιρένει την κυκλοφορία στους δρόμους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν ήδη ζημιές λόγω του σεισμού.

Ο σεισμός ισχύος 7,5 βαθμών, ο οποίος ακολουθήθηκε από χίλιες και πλέον μετασεισμικές δονήσεις, αρκετές ισχυρές, και ο οποίος προκάλεσε επίσης τσουνάμι ενός και πλέον μέτρου, είχε εξάλλου αποτέλεσμα να τραυματιστούν 560 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα των αρχών στη νομαρχία Ισικάουα, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα από την καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

