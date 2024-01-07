Μπλίνκεν από Κατάρ: Η σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς θα μπορούσε να γίνει «μεταστατική» στην περιοχή

Η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να γίνει "μεταστατική" στην περιοχή, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κατάρ στο πλαίσιο μιας νέας περιοδείας του σε αραβικές χώρες και στο Ισραήλ.

"Είναι μια σύγκρουση που θα μπορούσε εύκολα να γίνει μεταστατική προκαλώντας ακόμη περισσότερη ανασφάλεια και περισσότερα δεινά", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα, επιβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να "αποτρέψουν την εξάπλωση της σύγκρουσης" στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι όταν επισκεφθεί το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα θα πει στους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι είναι "επιτακτική ανάγκη" να κάνουν περισσότερα προκειμένου να προστατεύσουν τους αμάχους στη Γάζα, οι οποίοι πρέπει να μπορούν "να επιστρέψουν στο σπίτι τους".

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι πρέπει να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους άμαχους να γυρίσουν στα σπίτια τους και δεν πρέπει να πιεστούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα. "Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες", τόνισε από τη Ντόχα έχοντας δίπλα του τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.