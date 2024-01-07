Κατάρ: Ο θάνατος του 2ου στην ιεραρχία της Χαμάς επηρεάζει τη διαμεσολάβηση, δηλώνει ο πρωθυπουργός Αλ-Θάνι

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι η δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς σε επίθεση με ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα επηρέασε την ικανότητα της Ντόχας να μεσολαβεί μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ, και κατά συνέπεια επηρέασε "την περίπλοκη διαδικασία".

Ωστόσο, η χώρα αυτή του Κόλπου θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μια νέα εκεχειρία, έπειτα από αυτήν που διαπραγματεύτηκε στα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στη Ντόχα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε αναφερόμενος στον θάνατο δύο δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα το πρωί της Κυριακής σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ, ότι είναι μια "ασύλληπτη τραγωδία". "Λυπάμαι βαθύτατα" (...) Είναι μια ασύλληπτη τραγωδία", τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των "αθώων Παλαιστινίων" που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου είναι επίσης μια τραγωδία.

Μετά την Ιορδανία και το Κατάρ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφθασε σήμερα το βράδυ στο Άμπου Ντάμπι, έναν νέο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, από όπου στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

