Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε χθες Δευτέρα πως θα υπάρξει «σκληρή» ανταπόδοση της επίθεσης η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά στο κατεχόμενο και προσαρτημένο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν ενώ, σε δεύτερο πλάνο, καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης του Ισραήλ και της λιβανικής Χεζμπολάχ.

Την ίδια ώρα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως εξαπολύθηκαν ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον συριακών στρατιωτικών θέσεων στη νότια επαρχία Ντεράα στη Συρία τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα. Τα πλήγματα έγιναν μερικές ώρες αφού ο Iσραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε πως θα υπάρξει «σκληρή» ανταπόδοση της επίθεσης. Η Χεζμπολά, σύμμαχος του Ιράν, της Χαμάς και της Συρίας, έχει ισχυρή παρουσία στη συριακή επικράτεια· καθώς μέλη της συμμετέχουν στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Δαμασκού.

Μήνες τώρα, εκφράζονται ανησυχίες από τη διεθνή κοινότητα για ανάφλεξη όλης της περιφέρειας εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η εκτόξευση της ρουκέτας το Σάββατο εναντίον του κατεχόμενου από το 1967 τμήματος του συριακού υψιπέδου του Γκολάν αποδόθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Χεζμπολάχ, που αρνείται την κατηγορία. Το λιβανικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν και της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα των δυο χωρών από την επομένη του ξεσπάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά (...) Το κράτος του Ισραήλ δεν θα το αφήσει αυτό να περάσει έτσι, δεν μπορεί να το αφήσει να περάσει έτσι. Η ανταπόδοσή μας θα έρθει, και θα είναι σκληρή», απείλησε ο κ. Νετανιάχου στο χωριό Ματζντάλ Σαμς, στο υψίπεδο του Γκολάν, στην περιοχή των συνόρων του Λιβάνου, της Συρίας και του Ισραήλ.

Σε αυτή τη μικρή πόλη Δρούζων, με πληθυσμό 11.000 κατοίκων, 12 αγόρια και κορίτσια, ηλικίας μεταξύ 10 και 16 ετών, σκοτώθηκαν όταν έπεσε η ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Δεκάδες κάτοικοι της Ματζντάλ Σαμς, ορισμένοι φωνάζοντας «δολοφόνε, δολοφόνε» διαδήλωσαν εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου, κάποιοι πίσω από μεταλλικές μπαριέρες, υπό την επιτήρηση ισχυρής δύναμης της αστυνομίας.

«Στο Γκολάν θέλουμε μόνο ειρήνη. Ο Νετανιάχου να γυρίσει σπίτι του! Εξαιτίας του ξέσπασε ο πόλεμος», είπε ο Καμίλ Χάτερ, κάτοικος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συναντήθηκε με μέλος της κοινότητας των Δρούζων, παρακλαδιού του ισλάμ, και κατοίκους.

Στο κατεχόμενο και προσαρτημένο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν ζουν περίπου 25.000 Ισραηλινοί πλάι σε 23.000 Δρούζους, που δηλώνουν στην πλειονότητά τους Σύροι, αν και έχουν την ιδιότητα των κατοίκων του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει «ακριβά», προειδοποιούσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, που έλαβε πράσινο φως από το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του να αποφασίσει, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, «για τον τρόπο και τον χρόνο της ανταπόδοσης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος ευρείας κλίμακας, αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους οι Air France και ο όμιλος της Lufthansa, ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς τη Βηρυτό.

Η Βρετανία εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους υπηκόους της να φύγουν από τον Λίβανο. «Η κατάσταση εξελίσσεται με ταχύτητα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι μέσω X.

Για την Όρνα Μιζράχι, ειδικό στη Χεζμπολάχ στο ισραηλινό ινστιτούτο μελετών για την εθνική ασφάλεια, η ανταπόδοση θα είναι πιο «καταστροφική» απ’ ό,τι ως τώρα, ωστόσο θα είναι μάλλον «περιορισμένη» ώστε να «αποτραπεί» το ξέσπασμα «πολέμου μεγάλης κλίμακας».

Εν αναμονή, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε, όπως κάνει σχεδόν καθημερινά από την 8η Οκτωβρίου, ότι εκτόξευσε ρουκέτες και πυραύλους εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ, μετά τον θάνατο ακόμη δυο μαχητών της σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Στη Βηρυτό, κάτοικοι έμοιαζαν παραιτημένοι. «Όλη μας τη ζωή ζούμε πολέμους. Τι άλλο μπορεί να πάει στραβά», έλεγε εξηντάρα.

Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος δήλωσε «σίγουρος» πως μπορεί να αποφευχθεί το ξέσπασμα ευρύτερου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.

Στο Ιράν, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα διέπραττε «βαρύ σφάλμα», που θα είχε «συνέπειες» εάν εξαπέλυε επίθεση στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο κ. Μακρόν είπε στον Iρανό πρόεδρο πως «πρέπει να γίνει το παν για να αποφευχθεί κλιμάκωση» και κάλεσε το Ιράν να «σταματήσει να υποστηρίζει αποσταθεροποιητικούς παράγοντες», επιμένοντας πως νέος πόλεμος θα είχε «καταστροφικές συνέπειες».

Η Χεζμπολάχ («Κόμμα του Θεού»), κίνημα που φέρεται να εξοπλίζεται και να χρηματοδοτείται από το Ιράν, έχει μεγάλη επιρροή στον Λίβανο· αντίπαλοί της τη χαρακτηρίζουν κράτος εν κράτει. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, όπως και η Χαμάς.

Στο νότιο μέτωπο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε χθες τους βομβαρδισμός από αέρα και ξηρά στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται για 298η ημέρα κι ο πληθυσμός απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έπειτα από νέες διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από πλευράς του, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, με λιγοστά υπάρχοντά τους και στρώματα, έφευγαν από την αλ Μπουρέιτζ και την ας Σουχάντα (κεντρικά).

Στη νότια Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις στη Ράφα και στη Χαν Γιούνις εναντίον μονάδων της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

«Είναι ο 6ος ή ο 7ος εκτοπισμός μας. Πού να πάμε; Κάθε δυο μέρες, (ο ισραηλινός στρατός) απαιτεί να φύγουμε. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση;», έλεγε ο Μοχάμεντ αλ Ζουάιντι καθώς εγκατέλειπε τη Μπουρέιτζ.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.363 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακο, επίσης στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ανησυχία Μελόνι για την κατάσταση στον Λίβανο: Καλεί το Ισραήλ να μην πέσει στην «παγίδα» των αντιποίνων

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να μην πέσει στην "παγίδα" των αντιποίνων, σημειώνοντας ότι "ανησυχεί πάρα πολύ" όσον αφορά την κατάσταση στον Λίβανο και τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης.

Σε δηλώσεις που έκανε στη διάρκεια επίσκεψής της στην Κίνα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να στέλνει μηνύματα μετριοπάθειας και ότι η Κίνα μπορεί να βοηθήσει στις προσπάθειες αυτές, έχοντας "στέρεους δεσμούς" με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.