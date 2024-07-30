Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής όπου χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στο κέντρο του Καράκας το βράδυ της Δευτέρας, αμφισβητώντας την νίκη του Νικολάς Μαδούρο.

Δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν με τις κατηγορίες είτε για καταστροφή εκλογικού υλικού είτε για πυροδότηση πράξεων βίας, ενώ ο επικεφαλής μιας ομάδας δικαιωμάτων που ονομάζεται Foro Penal, Αλφρέντο Ρομέρο, είπε στην πλατφόρμα Χ ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική πολιτεία Yaracuy κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτόξευσαν δακρυγόνα, κανόνια νερού και λαστιχένιες σφαίρες εναντίον του εξαγριωμένου πλήθους σε μια προσπάθεια να τους εμποδίσει να πλησιάσουν το προεδρικό μέγαρο.

El dictador @NicolasMaduro desató de nuevo una oleada de violencia y el pueblo venezolano herido, se siente robado. Se vienen días duros para ellos. Podemos apoyar denunciando, haciendo eco de lo que los venezolanos nos hacen llegar. Fuerza Venezuela pic.twitter.com/qpIukCscxx — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 30, 2024





«Ελευθερία, ελευθερία!» φώναζαν οι διαδηλωτές ζητώντας να πέσει η κυβέρνηση.

Σε ορισμένες περιοχές, αφίσες του προέδρου Μαδούρο σκίστηκαν και κάηκαν, ενώ λάστιχα, αυτοκίνητα και σκουπίδια επίσης πυρπολήθηκαν. Ένοπλοι αστυνομικοί, στρατιωτικοί και αριστεροί παραστρατιωτικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές και απέκλεισαν πολλούς δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης.

Παρά το γεγονός πως ο Νικολάς Μαδούρο ισχυρίστηκε χθες ότι είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών, η αντιπολίτευση αμφισβήτησε τη δήλωση νίκης λέγοντας ότι ο υποψήφιος της Εντμούντο Γκονζάλες κέρδισε πειστικά με 73,2% των ψήφων.

«Σας μιλάω με την ηρεμία της αλήθειας», είπε ο Γκονζάλες καθώς δεκάδες υποστηρικτές χειροκροτούσαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του στο Καράκας. «Έχουμε στα χέρια μας τα φύλλα καταμέτρησης που δείχνουν την κατηγορηματική και μαθηματικά μη αναστρέψιμη νίκη μας».

🚨| URGENTE: A esta hora desde Caracas, el pueblo de Venezuela sigue luchando por su libertad, miles de jóvenes guarimberos patriotas se enfrentan a colectivos asesinos de Maduro y a su policía represiva 🇻🇪. ¡Mi máximo respeto a estos héroes de Venezuela! pic.twitter.com/WEY8oYqjK8 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 30, 2024

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ενωθεί πίσω από τον κ. Γκονζάλες σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τον Πρόεδρο Μαδούρο μετά από 11 χρόνια στην εξουσία, εν μέσω εκτεταμένης δυσαρέσκειας για την οικονομική κρίση της χώρας.

Ορισμένες χώρες της Δυτικής και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, ζήτησαν από τις αρχές της Βενεζουέλας να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία ψηφοφορίας από μεμονωμένα εκλογικά τμήματα.

Η Αργεντινή είναι μια χώρα που αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εκλογική νίκη του προέδρου Μαδούρο και ως απάντηση ανακάλεσε διπλωμάτες από το Μπουένος Άιρες. Επίσης, διπλωμάτες από έξι ακόμη χώρες της Λατινικής Αμερικής -Χιλή, Κόστα Ρίκα, Παναμάς, Περού, Δομινικανή Δημοκρατία και Ουρουγουάη- αποσύρθηκαν επίσης για αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ περιέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «παρεμβατικές ενέργειες και δηλώσεις».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε επίσης προσωρινή αναστολή των εμπορικών αεροπορικών πτήσεων από και προς τη Βενεζουέλα με τον Παναμά και τη Δομινικανή Δημοκρατία από τις 20:00 τοπική ώρα την Τετάρτη.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας προειδοποίησε ότι το κλείσιμο των δρόμων ή η παραβίαση οποιουδήποτε νόμου που σχετίζεται με αναταραχές στο πλαίσιο διαδηλώσεων θα αντιμετωπιστεί με την πλήρη ισχύ του νόμου.

