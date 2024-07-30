Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε από την Κίνα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Ανησυχώ ιδιαίτερα για τα όσα συμβαίνουν στο Λίβανο. Για τον κίνδυνο μιας περιφερειακής κορύφωσης της έντασης σε μια φάση, ακριβώς, κατά την οποία έμοιαζε να υπάρχουν περιθώρια διαλόγου. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Κάθε φορά που μοιάζει να είμαστε λίγο πιο κοντά στην δυνατότητα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, συμβαίνει κάτι. Σημαίνει, δηλαδή, ότι υπάρχουν διαφορετικοί περιφερειακοί παράγοντες, οι οποίοι στοχεύουν στην κορύφωση της έντασης. Παράγοντες οι οποίοι στοχεύουν, επίσης, στο να αναγκάσουν το Ισραήλ να αντιδράσει. Το επισημαίνω και επειδή θέλω να απευθύνω έκκληση στο Ισραήλ να μην πέσει στην συγκεκριμένη παγίδα», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι «είναι σε επαφή με τους συμμάχους» και ότι «στην φάση αυτή, πρέπει να σταλούν μηνύματα μετριοπάθειας». «Η Κίνα, και στο θέμα αυτό, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των ισχυρών σχέσεων που διατηρεί με το Ιράν και την Σαουδική Αραβία. Στην όλη προσπάθεια που στοχεύει στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες, η Κίνα είναι σίγουρα ένας πολύ σημαντικός συνομιλητής», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.