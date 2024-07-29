Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε σήμερα το ΝΑΤΟ να αποβάλλει την Τουρκία από μέλος του οργανισμού, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές του Τούρκου προέδρου Ερντογάν για εισβολή στο Ισραήλ και την επικίνδυνη ρητορική του, ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς κάλεσε τους διπλωμάτες να συνεργαστούν επειγόντως με όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, ζητώντας την καταδίκη της Τουρκίας και απαιτώντας την αποβολή της από την περιφερειακή συμμαχία", αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

