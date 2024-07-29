Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε νωρίτερα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε την πρόσφατη επίθεση της στα Υψίπεδα του Γκολάν «με την υποστήριξη του Ιράν».

«Αυτή είναι μια τρομερή καταστροφή. Όπως όλοι οι πολίτες του Ισραήλ, σοκαριστήκαμε ολοκληρωτικά από αυτό το τρομερό μακελειό», έγραψε ο Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με «δυνατό τρόπο».

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ υποστήριξε προηγουμένως ότι το περιστατικό συνέβη εξαιτίας δυσλειτουργίας του Iron Dome.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ ζήτησε διεθνή έρευνα για το χτύπημα, καθώς παραμένει ακόμη ασαφές το ποιος ευθύνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.