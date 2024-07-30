Το κοινοβούλιο της Τουρκίας ενέκρινε την Τρίτη έναν αμφιλεγόμενο νόμο που στοχεύει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων αδέσποτων σκύλων και τη μεταφορά τους σε καταφύγια. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει ανησυχήσει τους φιλόζωους που υποστηρίζουν ότι μια εκστρατεία μαζικής στείρωσης θα ήταν καλύτερη λύση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, που προτάθηκε από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, οι δήμοι θα πρέπει να απομακρύνουν τα αδέσποτα από τους δρόμους και να τα πάνε σε καταφύγια. Οποιοσδήποτε σκύλος παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά ή έχει ασθένειες που δεν μπορούν να θεραπευθούν θα θανατώνεται.

Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, οι δήμοι πρέπει να στειρώνουν και να εμβολιάζουν όλους τους σκύλους στους δρόμου και να τους αφήνουν εκεί που βρέθηκαν μετά τη θεραπεία.

Ο πληθυσμός των σκύλων στους δρόμους της Τουρκία υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια και οι δήμοι έχουν στειρώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου. Τα ζώα συχνά φροντίζονται από τους κατοίκους της γειτονιάς και τα αντιμετωπίζουν σαν κατοικίδια.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 322 καταφύγια ζώων χωρητικότητας 105.000 σκύλων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Ο νόμος απαιτεί επίσης από όλους τους δήμους να δαπανούν τουλάχιστον το 0,3% του ετήσιου προϋπολογισμού τους για υπηρεσίες αποκατάστασης ζώων και κατασκευή καταφυγίων.

Θα δοθεί χρόνος στους δήμους μέχρι το 2028 για να κατασκευάσουν νέα καταφύγια και να βελτιώσουν τα σημερινά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες για να διαμαρτυρηθούν κατά του νόμου ενώ υπενθυμίζεται ότι ακόμα και η Μπριζίτ Μπαρντό κάλεσε τον Ερντογάν να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Πηγή: skai.gr

