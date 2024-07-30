Ακροδεξιοί Ισραηλινοί διαδηλωτές εισέβαλαν χθες, Δευτέρα σε μια στρατιωτική βάση για να υποστηρίξουν στρατιώτες που κατηγορούνται ότι κακοποίησαν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο, αναφέρει το BBC. Συγκεκριμένα, επικαλούμενο αναφορές τοπικών ΜΜΕ, τουλάχιστον εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες στη βάση κατηγορούνται για κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου, φερόμενου ως μαχητή της Χαμάς που συνελήφθη στη Γάζα.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες έξω από το συγκρότημα Sde Teiman μετά την είσοδο της ισραηλινής στρατονομίας για να συλλάβει τους εφέδρους, οι οποίοι υπόκεινται σε επίσημη έρευνα.

Το Sde Teiman κοντά στην Beersheba στο νότιο Ισραήλ βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Τη Δευτέρα, δεκάδες διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών βουλευτών από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ισραήλ, διέρρηξαν την πύλη της βάσης καθώς άλλοι προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον φράχτη, φωνάζοντας «δεν θα εγκαταλείψουμε τους φίλους μας, σίγουρα όχι για τους τρομοκράτες».

Israel could be the first country in history to start a civil war over the right of its military to rape prisoners… pic.twitter.com/c8089SPdSR — Pelham (@Resist_05) July 30, 2024

Κάποιοι στρατιώτες στη βάση φέρεται να χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον του προσωπικού της στρατονομίας που έφτασε για να συλλάβει τους εφέδρους.

Οι διαδηλωτές εισήλθαν επίσης στη στρατιωτική βάση Beit Lid στο κεντρικό Ισραήλ, όπου οι κατηγορούμενοι έφεδροι μεταφέρθηκαν για ανάκριση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο Παλαιστίνιος κρατούμενος νοσηλεύεται αφότου δέχτηκε σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση που τον άφησαν ανίκανο να περπατήσει.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο γενικός εισαγγελέας διέταξε έρευνα «μετά από υποψίες κακοποίησης ενός κρατουμένου».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε έντονα τις αναταραχές και κάλεσε για «άμεσο κατευνασμό των παθών».

Do you realize that a civil war was going to start in israel because they want israeli soldiers to ra*pe and sodomize Palestinian detainees without consequences?



Yes they are pro-rape.pic.twitter.com/48G8sQhcvk — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 29, 2024

Ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, είπε ότι η έρευνα για τη συμπεριφορά των στρατιωτών πρέπει να επιτραπεί να συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι «ακόμη και σε περιόδους θυμού, ο νόμος ισχύει για όλους».

Ωστόσο, ορισμένοι Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν καταδικάσει τη σύλληψη των εφέδρων. Ο Itamar Ben-Gvir, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, χαρακτήρισε τη σύλληψή τους «τίποτε λιγότερο από επαίσχυντη».

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται υπό κράτηση χωρίς νομική εκπροσώπηση.

Πηγή: skai.gr

