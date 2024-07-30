Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως εξαπολύθηκαν ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον συριακών στρατιωτικών θέσεων στη νότια επαρχία Ντεράα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα.

Τα πλήγματα έγιναν μερικές ώρες αφού ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως θα υπάρξει «σκληρή» ανταπόδοση της επίθεσης που απέδωσε στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολά και σκότωσε 12 παιδιά το Σάββατο στο προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν.

Η Χεζμπολά, σύμμαχος του Ιράν, της Χαμάς και της Συρίας, έχει ισχυρή παρουσία στη συριακή επικράτεια· καθώς μέλη της συμμετέχουν στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Δαμασκού.

«Το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο με πυραύλους δυο βάσεις της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας στην επαρχία Ντεράα», σημείωσε η ΜΚΟ.

Τα πλήγματα, από τον εναέριο χώρο του κατεχόμενου και προσαρτημένου στο Ισραήλ τμήματος του συριακού υψιπέδου του Γκολάν, δεν προκάλεσαν θύματα, πρόσθεσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει βάση τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Εξάλλου, η αντιαεροπορική άμυνα προσπάθησε να αναχαιτίσει drones που είχαν παραβιάσει τον συριακό εναέριο χώρο, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας δεν έχουν αναφερθεί στους βομβαρδισμούς ως αυτό το στάδιο.

Στα μέσα του Ιουλίου, δυο στρατιωτικοί της αντιαεροπορικής άμυνας σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων στη Δαμασκό και στα περίχωρά της, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση. Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε κάνει λόγο για έναν σύρο στρατιώτη νεκρό και τρεις τραυματίες.

Αναλαμβάνοντας —κάτι σπάνιο— την ευθύνη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε κέντρο διοίκησης των συριακών ενόπλων δυνάμεων, υποδομές και θέσεις της αντιαεροπορικής άμυνας, σε αντίποινα αφού εξαπολύθηκαν από το συριακό έδαφος δυο drones εναντίον του Ισραήλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει διεξαγάγει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο τον στρατό και παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν που μάχονται στο πλευρό των δυνάμεων του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι επιχειρήσεις του είδους πολλαπλασιάστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Ωστόσο η έντασή τους μειώθηκε, έπειτα από τον αποδοθέντα στο Ισραήλ βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, σκοτώνοντας, μεταξύ πολλών άλλων, δυο ανώτερους αξιωματικούς των Φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για «νόμιμη άμυνα», ανταπέδωσε εξαπολύοντας —για πρώτη φορά— απευθείας επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ με εκατοντάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, που πάντως αναχαιτίστηκαν στην πλειονότητά τους.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έχει διαμηνύσει επανειλημμένα πως δεν θα επιτρέψει το Ιράν να επεκτείνει την παρουσία του στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

