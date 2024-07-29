Ποιος εμποδίζει τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι προβάλλει νέα αιτήματα στη συμφωνία τριών μερών για τους ομήρους που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τις 31 Μαΐου.

«Ο Νετανιάχου επέστρεψε για άλλη μια φορά στη στρατηγική της αναβλητικότητας, της καθυστέρησης και της υπεκφυγής από την επίτευξη συμφωνίας θέτοντας νέους όρους και απαιτήσεις», ανέφερε η Χαμάς σε δήλωση που δημοσίευσε στον ιστότοπό της νωρίτερα σήμερα.

Το παραπάνω συντελείται μόλις 24 ώρες αφότου ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς διεξήγαγε έναν γύρο διαπραγματεύσεων στη Ρώμη με τον αρχηγό της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ-Τάνι και τον αρχηγό των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου Αμπάς Καμέλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αποτρέπει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα, και ότι το Ισραήλ δεν έχει αλλάξει καμιά από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ παραμένει στους όρους της αρχικής πρότασης, η οποία περιλαμβάνει τη διασφάλιση της απελευθέρωσης του μέγιστου αριθμού ομήρων που παραμένουν εν ζωή, τον ισραηλινό έλεγχο του μεθοριακού διαδρόμου μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου και την παρεμπόδιση Παλαιστινίων μαχητών και όπλων να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.