Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν κι εκατοντάδες καταπλακώθηκαν, ή παρασύρθηκαν σε ποταμό, όταν κατολισθήσεις έπληξαν λόφους στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας (νότια), μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις τοπικές Αρχές, ενώ τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δυσχεραίνει κατάρρευση γέφυρας στην περιοχή.

Just 50 meters away from home 💔



A few neighbors are missing.. 😭 Visuals from Vilangad (Kozhikode District, Kerala).



Fire force and police are unable to reach the location due to heavy rain and landslide. The entire area is isolated.#KeralaRains @AsianetNewsML… pic.twitter.com/roxjsj4tbs July 30, 2024

Massive landslides in Wayanad, more than 44 died till now and 1000's are trapped. PMO had ordered Indian Airforce, Navy and Army stations in South India to support the rescue and relief operations.#WayanadLandslide #Kerala pic.twitter.com/215FC69b5n — Kerala Trends (@KeralaTrends2) July 30, 2024

Η υπουργός Υγείας της πολιτειακής κυβέρνησης Βίνα Τζορτζ έκανε λόγο για τουλάχιστον 70 νεκρούς. Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε πως ισάριθμοι κάτοικοι εκφράζονται φόβοι πως παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Στην περιοχή αναμενόταν να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προειδοποίησαν μετεωρολόγοι.

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε.

Deeply saddened by the tragic landslide in #Wayanad, claiming over 36 lives. Although the Indian Army has swiftly deployed rescue teams, I strongly urge #TNGovt to extend a helping hand to our neighbouring state #Kerala in this difficult time, offering all possible support for… pic.twitter.com/p5sS9Xerzj — Dr C Vijayabaskar - Say No To Drugs & DMK (@Vijayabaskarofl) July 30, 2024

«Εκατοντάδες άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν», τόνισαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανέφερε μέσω X πως «σκέφτεται» τους πολίτες που έχασαν οικείους τους και «προσεύχεται» για αυτούς που τραυματίστηκαν.

വയനാടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമൊപ്പമാണ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ. പരിക്കേറ്റവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.



ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ… — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2024

Ο κ. Μόντι διαβεβαίωσε ακόμη τον πολιτειακό πρωθυπουργό στην Κεράλα πως θα διατεθεί «κάθε δυνατή βοήθεια» από πλευράς ομοσπονδιακού κράτους.

Death toll rises to 11 in Waynad, Kerala landslides, dozens are still missing. Prayers 🙏 pic.twitter.com/lF9IYrRQgt — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 30, 2024

Ο μουσώνας που εκδηλώνεται τη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρει ανάσα, εν μέσω καλοκαιρινής ζέστης, κι οι βροχές που φέρνει χαρακτηρίζονται απαραίτητες για να αναπληρώνονται τα αποθέματα νερού, όμως συχνά προκαλεί επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, με εκτεταμένες ζημιές και βαρείς απολογισμούς θυμάτων. Η ένταση του φαινομένου κλιμακώθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, κάτι που ειδικοί αποδίδουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Τα φράγματα, η αποψίλωση των δασών και διάφορα αναπτυξιακά έργα, εξάλλου, θεωρούνται επίσης παράγοντες που χειροτερεύουν την κατάσταση κι αυξάνουν τον απολογισμό των θυμάτων.

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν τη Μουμπάι —παλαιότερα γνωστή με την ονομασία Βομβάη— στις αρχές του μήνα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τομείς της, ενώ κεραυνοί σκότωσαν τουλάχιστον 10 ανθρώπους στην πολιτεία Μπιχάρ (βορειοανατολικά).

Στην Κεράλα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων το 2021.

Ενώ το 2018, είχαν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 500 άνθρωποι στις χειρότερες πλημμύρες του τελευταίου αιώνα στη συγκεκριμένη πολιτεία.

