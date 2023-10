Κάλεσμα του IDF στους κατοίκους της Γάζας για εκκένωση σε ανθρωπιστική ζώνη στο νότο - Χάρτης

Στη σκιά της εκατόμβης στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί, ο ισραηλινός στρατός (IDF) κάλεσε το πρωί τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν στην περιοχή al-Mawasi, όπου θα παρασχεθεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια όπως απαιτείται.



"Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καλεί τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς την περιοχή Al-Mawasi, νότια της Γουάντι Γάζας" αναφέρεται στην ανακοίνωση. O IDF συνιστά εκκένωση σε ανθρωπιστική ζώνη στο δυτικό Khan Yunis, στην περιοχή Al-Mawasi.



Παλαιστίνιοι κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό για τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο, αλλά το Ισραήλ αρνείται την ευθύνη, αποδίδοντας τον βομβαρδισμό «σε αποτυχημένο πλήγμα» της Ισλαμικής Τζιχάντ.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection. Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, «μια ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων των IDF δείχνει ότι ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύτηκε από τρομοκράτες στη Γάζα, περνώντας σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Al Ahli στη Γάζα τη στιγμή που χτυπήθηκε.

Πληροφορίες από πολλές πηγές που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι η Ισλαμική Τζιχάντ είναι υπεύθυνη για την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου που έπληξε το νοσοκομείο στη Γάζα».

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα βίντεο:

Breaking: IDF Spokesperson



From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.



According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm