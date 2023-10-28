Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, που επισκέπτεται τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα πως η παλαιστινιακή οργάνωση προσπαθεί να εντοπίσει οκτώ ομήρους που έχουν διπλή, ρωσική και ισραηλινή, υπηκοότητα, ώστε να τους αφήσει ελεύθερους.

"Αναζητούμε τώρα τα άτομα που μας υπέδειξε η ρωσική πλευρά. Είναι δύσκολο, αλλά τους ψάχνουμε. Και όταν τους βρούμε, θα τους απελευθερώσουμε", δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Είπε πως έλαβε εκ μέρους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κατάλογο με οκτώ ονόματα Ρωσοϊσραηλινών που μπορεί να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

"Είμαστε πολύ επιμελείς με αυτόν τον κατάλογο και θα τον μεταχειριστούμε με φροντίδα επειδή βλέπουμε τη Ρωσία σαν μια πολύ στενή μας φίλη", είπε ακόμη ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς έφθασε προχθές, Πέμπτη, στη Μόσχα για συζητήσεις, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με το Ισραήλ πριν από τρεις εβδομάδες.

Οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως την απελευθέρωση ομήρων και την απομάκρυνση Ρώσων πολιτών.

Την Τρίτη, το Κρεμλίνο είχε δηλώσει πως δεν είχε σημειωθεί καμία πρόοδος για την απελευθέρωση των Ρώσων ομήρων που συνέλαβε η Χαμάς, παραδέχθηκε μάλιστα ότι δεν γνώριζε πόσοι είναι.

Εκατοντάδες Ρώσοι υπήκοοι ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, που τίθεται στο στόχαστρο των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η Ρωσία, αντίθετα με τις ΗΠΑ, δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και εξακολουθεί να διατηρεί σχέσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Αν και η Μόσχα καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον Ισραηλινών αμάχων, επιμένει στην ανάγκη ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους προκειμένου να τεθεί τέλος στη σύγκρουση και προειδοποίησε το Ισραήλ για τις συνέπειες μιας τυφλής και φονικής ανταπάντησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

