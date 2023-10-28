Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι υπογραμμίζει ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, από τις περασμένες ημέρες βρίσκεται στην Κύπρο το περιπολικό σκάφος Ταόν Ντι Ρεβέλ, του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είναι έτοιμο να φορτώσει ανθρωπιστικό υλικό που αποστέλλεται από την επιχειρησιακή βάση του ΟΗΕ, που βρίσκεται στο Μπρίντιζι της Κάτω Ιταλίας, και υλικό του Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι στην όλη περιοχή βρίσκονται δύο φρεγάτες του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στις οποίες σύντομα θα προστεθεί και ένα αμφίβιο στρατιωτικό πλοίο, για τυχόν ανθρωπιστική επιχείρηση απομάκρυνσης προσωπικού και μεταφορά υλικού πρώτης ανάγκης. Την συνολική ευθύνη για τις επιχειρήσεις αυτές έχει το υπουργείο Άμυνας της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.