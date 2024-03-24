O πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, σε χαιρετισμό που απηύθυνε χθες σε παραδοσιακό δείπνο ιφτάρ, λόγω του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου, ανέφερε ότι η λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τέμενος να είναι ο πρόδρομος της απελευθέρωσης του τεμένους Αλ 'Ακσα στην Ιερουσαλήμ.

Μιλώντας ενώπιον συλλόγου αποφοίτων θρησκευτικού λυκείου, ο Νουμάν Κουρτουλμούς είπε: «Ό,τι είχαμε σχεδιάσει στα πρώτα μας χρόνια, ό,τι είχαμε βάλει ως στόχο, δεν θα τα αναφέρω ένα προς ένα, όλα υλοποιήθηκαν, αλλά ένα πράγμα λείπει: Θεού θέλοντος, η γενιά που εκπροσωπείτε θα μπορέσει να το πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι στην διασφάλιση και καθοδήγηση ενός νέου, δίκαιου παγκόσμιου συστήματος».

Σύμφωνα με το πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο στόχος αυτός αποκωδικοποιείται σε μία φράση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Όπως ανοίξαμε την Αγία Σοφία έπειτα μετά από χρόνια ελπίδων, προσευχών και ευχών, Θεού θέλοντος, το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας, η απελευθέρωση της Αγίας Σοφίας, θα είναι ο πρόδρομος της απελευθέρωσης του Αλ 'Ακσα, θα είναι ο οιωνός της απελευθέρωσης του τεμένους Αλ 'Ακσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

