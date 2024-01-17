H Μόσχα αναφέρει ότι σκότωσε Γάλλους μισθοφόρους με πλήγματα στο Χάρκοβο

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ένα πλήγμα ακριβείας χθες Τρίτη με στόχο ένα κτίριο που στέγαζε «ξένους μαχητές» στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι μαχητές ήταν κυρίως Γάλλοι μισθοφόροι και το κτίριο καταστράφηκε, ενώ περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή της Μόσχας.

Τοπικοί αξιωματούχοι στο Χάρκοβο ανέφεραν χθες ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν συνοικία στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας 17 ανθρώπους, δύο εκ των οποίων σοβαρά, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

