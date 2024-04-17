Ο πόλεμος των Ρόουζ… Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ ενδέχεται να κατηγορήσει τη σύζυγό του, Ναντίν Μενέντεζ, ότι παρέσυρε και τους δυο σε αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν εγκληματική συνωμοσία, και ότι του απέκρυψε πληροφορίες, οδηγώντας τον να πιστέψει ότι «δεν συνέβαινε τίποτα παράνομο», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν την Τρίτη και επικαλούνται οι New York Times.



Η αποκάλυψη περιλαμβανόταν σε δύο προτάσεις σε μια νομική αναφορά που κατατέθηκε από τους δικηγόρους του κ. Μενέντεζ, οι οποίοι είχαν ζητήσει από έναν δικαστή να τις κρατήσει μυστικές επειδή περιέγραφαν μια στρατηγική για τη δίκη που αν δημοσιοποιηθεί θα «συγκέντρωνε σίγουρα σημαντική προσοχή των μέσων ενημέρωσης» και θα «προκαταλάμβανε τους ενόρκους».



Η νέα εικόνα για την υπερασπιστική γραμμή του κ. Μενέντεζ έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες πριν ο ίδιος και δύο επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ δικαστούν στο Μανχάταν, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε ένα ευρύ πρόγραμμα δωροδοκίας. Η κυρία Μενέντεζ θα δικαστεί χωριστά, τον Ιούλιο. Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι.

Ο γερουσιαστής και η σύζυγός του κατηγορούνται ότι δέχθηκαν μετρητά, χρυσό και ένα πολυτελές αυτοκίνητο με αντάλλαγμα την «προθυμία» του κ. Μενέντεζ να χρησιμοποιήσει την πολιτική επιρροή του για να βοηθήσει συμμάχους του στο Νιου Τζέρσεϊ και να στηρίξει τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και του Κατάρ. Σύμφωνα με τις πρόσφατα αποσφραγισθείσες αναφορές, ο κ. Μενέντεζ μπορεί να καταθέσει στη δίκη του και, αν το κάνει, θα αποκαλύψει επικοινωνίες με την κ. Μενέντεζ που θα «τείνουν να τον αθωώνουν», αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ενοχοποιούν τη σύζυγό του.



Οι ποινές αποσφραγίστηκαν από έναν δικαστή του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήματος ενός συνασπισμού ειδησεογραφικών οργανισμών.



