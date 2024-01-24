«Η Γαλλία πρέπει να είναι σε θέση να εμπλακεί σε μια σύγκρουση υψηλής έντασης, αλλά ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τον πόλεμο πριν από τον πόλεμο» τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Τιερί Μπουρκάρντ σε ομιλία του σε συνέδριο για τα «Μεγάλα σύγχρονα στρατηγικά ζητήματα» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι.

Υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Γάλλου προέδρου Μακρόν ότι «η Ουκρανία δεν μπορεί να χάσει», ο Τιερί Μπουρκάρντ εξέφρασε την άποψη ότι ακόμη και αν στο μέτωπο «οι δύο στρατοί έχουν περίπου ισοδύναμες δυνάμεις, με ένα μικρό πλεονέκτημα για τη Ρωσία», η Μόσχα έχει εν μέρει «ήδη χάσει» τον πόλεμο.

«Εάν η σύγκρουση τελειώσει σήμερα, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα; Η Ουκρανία αντιστάθηκε ενάντια στις προβλέψεις. Η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν ενταχθεί στο δυτικό στρατόπεδο και σε αυτό του ΝΑΤΟ. Ο ρωσικός στρατός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν αποτελεί πλέον άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία έχει δημιουργήσει έναν δεσμό υποτέλειας με την Κίνα. Έβαλε τον εαυτό της σε μια κατάσταση στρατηγικής ήττας» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

