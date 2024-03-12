Μεξικό: Θάνατος φοιτητή εξαιτίας «κατάχρησης εξουσίας»

Ο θάνατος την περασμένη Πέμπτη φοιτητή του παιδαγωγικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Αγιοτσινάπα, στο νότιο Μεξικό, κατά τη διάρκεια αψιμαχίας με την αστυνομία, οφειλόταν σε «κατάχρηση εξουσίας» και οι αστυνομικοί που ενέχονται τέθηκαν υπό κράτηση, δήλωσε χθες Δευτέρα ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Η σχολή δασκάλων στην Αγιοτσινάπα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της εξαφάνισης 43 φοιτητών τον Σεπτέμβριο του 2014, εμβληματική υπόθεση στη χώρα που μετρά σχεδόν εκατό χιλιάδες αγνοούμενους.

Αρχικά, ο θάνατος υποστηρίχθηκε από επίσημες πηγές πως ήταν επακόλουθο «επίθεσης» δυο φοιτητών που κυκλοφορούσαν με κλεμμένο αυτοκίνητο εναντίον αστυνομικών που τους σταμάτησαν για έλεγχο.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε όπλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές.

«Οι αστυνομικοί είπαν πως οι τύποι αυτοί πυροβόλησαν», είχε δηλώσει ο ίδιος ο πρόεδρος την Παρασκευή.

Όμως χθες ανασκεύασε: «υπήρξε κατάχρηση εξουσίας», τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί. «Ο νεαρός δεν πυροβόλησε».

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως οι αστυνομικοί που ενέχονται στην υπόθεση τελούν υπό κράτηση και γνωστοποίησε ότι ανατέθηκε στη γενική εισαγγελία να διενεργήσει την έρευνα. «Δεν θα επιτρέψουμε καμιά ανάμιξη», ούτε «προστασία των υπευθύνων», διαβεβαίωσε.

Ο θάνατος του φοιτητή Τζάκι Ροτάν Γκόμες, 23 ετών, καταγράφτηκε την ώρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο όνομα των 43.

Την περασμένη Τετάρτη, διαδηλωτές εισέβαλαν στον προθάλαμο της εισόδου του προεδρικού μεγάρου στην πρωτεύουσα για να απαιτήσουν δικαιοσύνη.

Η υπόθεση των 43 είναι η πιο γνωστή μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων εξαφανίσεων στο Μεξικό (τουλάχιστον 92.000, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους αριθμούς).

Σύμφωνα με την «ιστορική αλήθεια» της προηγούμενης κυβέρνησης (2012-2018), οι φοιτητές είχαν απαχθεί από διεφθαρμένους αστυνομικούς, που τους παρέδωσαν σε κακοποιούς του καρτέλ «Γκερέρος Ουνίδος»· οι τελευταίοι τους δολοφόνησαν κι εξαφάνισαν τα πτώματα.

Όμως εγχώριες και διεθνείς έρευνες απέδειξαν πως ο μεξικανικός στρατός ήταν ενήμερος, δεν έχει ως ακόμη και σήμερα δώσει διαφανή εξήγηση για το τι συνέβη και κατηγορείται πως «επέτρεψε» και «συγκάλυψε» τα γεγονότα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

