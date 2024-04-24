Μεξικό: Παγκόσμια «πρωταθλήτρια» χώρα στην παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών

Το Μεξικό είναι η παγκόσμια «πρωταθλήτρια» χώρα σε ό,τι αφορά την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης, σκευάσματος το οποίο σκοτώνει χιλιάδες τοξικοεξαρτημένους στις ΗΠΑ, αναγνώρισε χθες Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος των μεξικανικών υπηρεσιών ασφαλείας, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης.

Η παραδοχή αυτή έγινε καθώς αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μεξικό χθες ζήτησαν εκ νέου να ενταθεί ο αγώνας εναντίον των ισχυρών μεξικανικών καρτέλ.

«Το Μεξικό ήταν η πρωταθλήτρια χώρα στην παραγωγή μεθαμφεταμινών, και τώρα φαιντανύλης», παραδέχθηκε ο επικεφαλής της μεξικανικής υπηρεσίας ποινικών ερευνών Φελίπε δε Χεσούς Γκάγιο.

Η διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών αποφέρει «τα μεγαλύτερα πλούτη και την περισσότερη εξουσία» στα καρτέλ, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), τα μεξικανικά καρτέλ μεταποιούν πρόδρομες χημικές ουσίες που εισάγουν από την Κίνα και στη συνέχεια εξάγουν στη βορειοαμερικανική αγορά φαιντανύλη, ναρκωτικό που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση.

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει υποσχεθεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να επιτεθεί στις ρίζες του προβλήματος, ωστόσο κατά καιρούς έχει υποβαθμίσει το εύρος της παραγωγής στο Μεξικό.

«Βρισκόμαστε εν μέσω παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας των παράνομων συνθετικών ναρκωτικών», είπε από την πλευρά του ο Κρις Λάντμπεργκ, υποδιευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της παραγωγής ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο (Bureau of International Narcotics, INL).

Οι ΗΠΑ καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, διαβεβαίωσε μεξικανούς ομολόγους του.

«Όμως οι ΗΠΑ δεν είναι η μοναδική χώρα που κινδυνεύει και χρειαζόμαστε επιπλέον υποστήριξη για να καταπολεμήσουμε την παγκόσμια προσφορά ναρκωτικών», πρόσθεσε, τονίζοντας πως αντιλαμβάνεται ότι «οι εγκληματικές οργανώσεις προσαρμόζονται γρήγορα κι έχουμε ανάγκη πιο ευέλικτη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

