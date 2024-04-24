Οπλισμένοι καθηγητές: το κοινοβούλιο του Τενεσί, πολιτείας του αμερικανικού Νότου, υιοθέτησε χθες Τρίτη πρόταση νόμου που προβλέπει ότι εκπαιδευτικοί, διευθυντές και άλλα μέλη του σχολικού προσωπικού θα έχουν το δικαίωμα να φέρουν ατομικό οπλισμό, έναν χρόνο έπειτα από σφαγή μέσα σε σχολείο.

Σήμερα, περίπου δεκαπέντε αμερικανικές πολιτείες επιτρέπουν την οπλοφορία του σχολικού προσωπικού, κάτι πάντως που είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών διευθύνσεων, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των αιματηρών βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων μέσα σε σχολεία και πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια.

Ο νόμος, που υιοθετήθηκε χθες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τενεσί, είχε εγκριθεί από την πολιτειακή Γερουσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Μένει να επικυρωθεί από τον κυβερνήτη της πολιτείας, τον Μπιλ Λι, ο οποίος έχει ήδη πει πως είναι «ανοικτός» στη συγκεκριμένη ιδέα.

Ο νόμος προβλέπει προϋποθέσεις: τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού τα οποία επιθυμούν να φέρουν οπλισμό πρέπει, μεταξύ άλλων, να περάσουν πρώτα 40 ώρες «βασικής εκπαίδευσης για την επιβολή της τάξης μέσα στα σχολεία».

Τον Μάρτιο του 2023, ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε χριστιανικό πρωτοβάθμιο σχολείο της Νάσβιλ, σκοτώνοντας τρεις μαθητές, εννέα ετών, και τρία μέλη του προσωπικού, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες της αστυνομίας.

Στο κοινοβούλιο του Τενεσί κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, το κόμμα της δεξιάς στο οποίο ανήκουν οι πιο παθιασμένοι υπερασπιστές του δικαιώματος της οπλοφορίας.

Δυο Δημοκρατικοί βουλευτές αποπέμφθηκαν πέρυσι από το σώμα επειδή συμμετείχαν σε διαδήλωση μέσα στην Βουλή με αίτημα αυστηρότερους ελέγχους στην οπλοκατοχή, μετά την τραγωδία στο σχολείο της Νάσβιλ.

Οι σφαγές μέσα σε αμερικανικά σχολεία είναι ανατριχιαστικά συχνές, όμως οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν μικρά περιθώρια ελιγμών ως προς το ζήτημα αυτό: κάθε πολιτεία καταρτίζει δική της νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

