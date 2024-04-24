ΗΠΑ: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία «εντός ημερών»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι νέα στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα παραδοθεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας «εντός ημερών».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Ουάσιγκτον ότι προτιμά να μην υπεισέλθει σε λεπτομέρειες προτού το σχέδιο νόμου που περιέχει τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις εγκριθεί από τη Γερουσία και επικυρωθεί από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τόνισε ωστόσο πως η νέα βοήθεια θα «βασιστεί στις πιο επείγουσες ανάγκες» του Κιέβου.

Θα περιλαμβάνει «δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας» καθώς και «πυρομαχικά για το πυροβολικό», πρόσθεσε.

«Κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας (...) για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε επιπρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατόν», επέμεινε.

Έπειτα από μήνες πολιτικού αδιεξόδου στο αμερικανικό Κογκρέσο, το Σάββατο η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο χρηματοδοτήσεων 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία, κυρίως στρατιωτική, με μεγάλη πλειοψηφία.

Η έγκριση του νομοσχεδίου από τη Γερουσία —θεωρείται βέβαιη— αναμένεται εντός ωρών. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανήγγειλε πως εννοεί να το επικυρώσει αμέσως.

