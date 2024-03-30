Μεξικό: Συνελήφθη ένας άνδρας ύποπτος για τη δολοφονία ενός οκτάχρονου κοριτσιού

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Μεξικό ως ύποπτος για εμπλοκή του στη δολοφονία ενός κοριτσιού στη νότια πόλη Τάξκο, μια υπόθεση που προκάλεσε την οργή των κατοίκων που λιντσάρισαν τον φερόμενο ως δράστη του εγκλήματος, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Πολιτείας Γκερέρο.

Ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας ανηλίκης, τόνισε δελτίο τύπου της εισαγγελίας, διευκρινίζοντας ότι η σύλληψη έγινε στην Τάξκο, μια τουριστική πόλη που βρίσκεται 170 χλμ από την Πόλη του Μεξικού.

Το πτώμα του οκτάχρονου κοριτσιού βρέθηκε σε ένα δρόμο την Πέμπτη.

Δεκάδες εξαγριωμένοι κάτοικοι έπειτα απέκλεισαν μια από τις κύριες λεωφόρους της πόλης πριν λιντσάρουν μια γυναίκα που ήταν με δύο άνδρες.

Και οι τρεις ξυλοκοπήθηκαν με κλωτσιές και ρόπαλα. Οι δύο άνδρες νοσηλεύονται.

Προηγουμένως, ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο που δείχνει μια γυναίκα και έναν άνδρα να βάζουν μια μαύρη τσάντα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Το κορίτσι εξαφανίστηκε την Τετάρτη και η μητέρα της είχε λάβει ανώνυμα τηλεφωνήματα στα οποία άγνωστοι ζητούσαν χρήματα για να αφήσουν το κορίτσι ελεύθερο, δήλωσε ένας συγγενής της οικογένειας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία «συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος ανηλίκης, ώστε η πράξη αυτή να μην μείνει ατιμώρητη και να οδηγηθούν οι φερόμενοι ως δράστες στη δικαιοσύνη», επισήμανε η εισαγγελία σε ανακοίνωσε που εξέδωσε χθες Παρασκευή.

Μια έρευνα ξεκίνησε για «γυναικοκτονία» με θύμα το κοριτσάκι και για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως εις βάρος της γυναίκας που δέχθηκε λιντσάρισμα

Στο Μεξικό, τα λιντσαρίσματα ύποπτων εγκληματιών είναι συχνό φαινόμενο. Ειδικοί το αποδίδουν αυτό στην αντίληψη των πολιτών περί ατιμωρησίας.

Αυτή η υπόθεση οδήγησε την αμερικανική πρεσβεία να διατάξει τους υπαλλήλους της να μην ταξιδεύουν στην Τάξκο.

Στις 14 Μαρτίου, δύο ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας στην πολιτεία Γκερέρο παραιτήθηκαν και ο εισαγγελέας της Πολιτείας αποπέμφθηκε μετά τη δολοφονία ενός μαθητή από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

