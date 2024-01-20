Τμήματα της Δυτικής Αυστραλίας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με ένα "ακραίο" κύμα καύσωνα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στην τεράστια πολιτεία, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Γραφείο Μετεωρολογίας εξέδωσε «προειδοποίηση για ακραίο κύμα καύσωνα» για τις απομακρυσμένες περιοχές Πιλμπάρα και Γκασκόιν της μεγαλύτερης πολιτείας της Αυστραλίας, λέγοντας πως η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στη μεταλλευτική πόλη Πιλμπάρα του Παραμπούρντου, περίπου 1.500 χλμ. βόρεια της πολιτειακής πρωτεύουσας Περθ, μέγιστη θερμοκρασία 47 βαθμών Κελσίου προβλέπεται για σήμερα Σάββατο, έξι βαθμούς και πλέον πάνω από τον μέσο όρο της ανώτατης θερμοκρασίας για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δεδομένα πρόβλεψης. Η θερμοκρασία είχε φθάσει τους 42,7 βαθμούς Κελσίου εκεί στις 05:00 ώρα Ελλάδας.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στην Αυστραλία ήταν οι 50,7 βαθμοί Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο στο Αεροδρόμιο Όνσλοου της Πιλμπάρα στις 13 Ιανουαρίου 2022.

Η ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε μια περίοδο ήδη υψηλού κινδύνου πυρκαγιών εν μέσω του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο που συνδέεται συνήθως με ακραία γεγονότα όπως πυρκαγιές, κυκλώνες και ξηρασίες.

«Πολύ ζεστές και ξηρές συνθήκες σε συνδυασμό με νότιους ανέμους και έως ισχυρούς δυτικούς προς νοτιοδυτικούς θαλάσσιους ανέμους θα οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών το Σάββατο», ανέφερε το δελτίο πρόγνωσης καιρού στην ιστοσελίδα της μετεωρολογικής υπηρεσίας, αναφερόμενο σε ένα τμήμα της Πιλμπάρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά κοντά στο Περθ εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών που οδήγησαν σε απομακρύνσεις κατοίκων.

Οι τελευταίες δύο περίοδοι πυρκαγιών στην Αυστραλία είναι σχετικά πιο ήπιες σε σύγκριση με τις πυρκαγιές του "Μαύρου Καλοκαιριού" του 2019-2020 που κατέστρεψαν μια περιοχή ίση με το μέγεθος της Τουρκίας, σκοτώνοντας 33 ανθρώπους, τρία δισεκατομμύρια ζώα και τρισεκατομμύρια ασπόνδυλα.

Πηγή: skai.gr

