Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ναντσίνγκ της ανατολικής Κίνας.

At least 15 people killed, 44 injured in fire at apartment building in Nanjing, China.



pic.twitter.com/f2zQrSNbF0 February 24, 2024

Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:39 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα) και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 οχήματα.

Σε εικόνες που είδαν δημοσιοποιήθηκαν σε κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται ένα πολυώροφο κτίριο να έχει παραδοθεί στις φλόγες και πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν πως ξεκίνησε από χώρο στον οποίο υπήρχαν ηλεκτρικά δίκυκλα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο δήμαρχος της κινεζικής μεγαλούπολης Τσεν Ζιτσάνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

Τον προηγούμενο μήνα, 39 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσί της κεντρικής Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

