Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 44 τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στη Ναντσίνγκ - Δείτε βίντεο

Οι Αρχές εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από χώρο στον οποίο υπήρχαν ηλεκτρικά δίκυκλα

Φωτιά Κίνα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ναντσίνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:39 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα) και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 οχήματα.

Σε εικόνες που είδαν δημοσιοποιήθηκαν σε κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται ένα πολυώροφο κτίριο να έχει παραδοθεί στις φλόγες και πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν πως ξεκίνησε από χώρο στον οποίο υπήρχαν ηλεκτρικά δίκυκλα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο δήμαρχος της κινεζικής μεγαλούπολης Τσεν Ζιτσάνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

Τον προηγούμενο μήνα, 39 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσί της κεντρικής Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark