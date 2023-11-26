Aποφυλακίστηκαν 39 παλαιστίνιοι μετά την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι αφέθηκαν ελεύθερα 39 πρόσωπα με την παλαιστινιακή εθνικότητα μετά την απελευθέρωση από τη Χαμάς, η οποία κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, 17 ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Πρόκειται για γυναίκες και πρόσωπα εφηβικής ηλικίας, κάτω των 19 ετών, όπως και στις περιπτώσεις των ομήρων που απελευθερώθηκαν, που ήταν όλοι γυναίκες και παιδιά.

Η συμφωνία Ισραήλ/Χαμάς προβλέπει, τουλάχιστον στη θεωρία, 4ήμερη ανακωχή, την απελευθέρωση 50 ομήρων και την αποφυλάκιση 150 κρατουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

