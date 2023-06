Εκατομμύρια Μουσουλμάνοι στη Μέκκα για το ετήσιο προσκύνημα Χατζ (βίντεο – φωτογραφίες) 

Ξεκίνησε εδώ και 2 μέρες το Χατζ , το ετήσιο ισλαμικό προσκύνημα στην Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας που θεωρείται η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση ανθρώπων στον κόσμο.

Σύμφωνα με το ισλάμ, το προσκύνημα στη Μέκκα Θεωρείται το υποχρεωτικό θρησκευτικό καθήκον που κάθε Μουσουλμάνου πρέπει να εκτελέσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του- εξαιρούνται όσοι είναι σωματικά και οικονομικά ανίκανοι, ή δεν μπορούν να συντηρήσουν την οικογένεια τους κατά την απουσία τους.

Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής πάνω από 1,6 εκατομμύρια μουσουλμάνοι προσκυνητές - άνδρες και γυναίκες - έχουν φτάσει από όλο τον κόσμο στη Σαουδική Αραβία για το Χατζ.

Over 1.6M Muslim pilgrims have so far arrived in Saudi Arabia for this year’s Hajj pilgrimage https://t.co/3rXfyQLl0e pic.twitter.com/Yv3RxaHtKb