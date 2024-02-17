Μόναχο: Συνάντηση του προέδρου του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του Κατάρ

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ φέρεται να συναντήθηκε «μυστικά» με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τον Μοχάμεντ μπιν Άμπντουλ Ραχμάν αλ Θάνι, στο περιθώριο της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια, προκειμένου να συζητήσουν για τις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με σκοπό την κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απελευθερωθούν όμηροι της Χαμάς, ανέφερε χθες Παρασκευή ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δυο πηγές του ενημερωμένες σχετικά.

Η ασυνήθιστη συνάντηση του προέδρου και του πρωθυπουργού έγινε σε «κρίσιμη» στιγμή των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Axios, καθώς οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες να υπάρξει πρόοδος παρά το μεγάλο χάσμα σε αυτά που επιδιώκουν από τη μια η κυβέρνηση του Ισραήλ και από την άλλη το παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, πιο γνωστό με το ακρώνυμο Χαμάς.

Επικαλούμενος πηγή του που δεν κατονομάζει, ο ιστότοπος σημείωσε πως ο κ. Χέρτσογκ πήρε μαζί του στο Μόναχο κάποιους από τους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Νοέμβριο και συγγενείς ομήρων.

Κατά ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι —ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους περίπου 250 που απήχθησαν όταν έγινε άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Ανακωχή μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο επέτρεψε την απελευθέρωση 105 και πλέον εξ αυτών και σε αντάλλαγμα 240 παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές. Και στη μια και στην άλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

Αξιωματούχοι του Κατάρ και της Αιγύπτου με την υποστήριξη των ΗΠΑ μεσολαβούν προκειμένου να κηρυχθεί νέα ανακωχή στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τέσσερις μήνες.

Σκοπός είναι να απελευθερωθούν κι άλλοι όμηροι και παλαιστίνιοι κρατούμενοι κατά φάσεις και να διανεμηθεί περισσότερη βοήθεια στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ερίζει πως η παντελής έλλειψη προόδου οφείλεται στις «παραληρηματικές», κατ’ αυτόν, αξιώσεις της Χαμάς.

Διαπραγματευτές ελπίζουν πως θα κλειστεί συμφωνία πριν από το ραμαζάνι, που ξεκινά τη 10η Μαρτίου, ανέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Χααρέτς επικαλούμενη διπλωματικές πηγές.

Πέραν του ισραηλινού προέδρου Χέρτσογκ, στη διάσκεψη του Μονάχου αναμενόταν να συμμετάσχει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Ισραέλ Κατς. Παρόντες θα είναι επίσης αντιπρόσωποι της Παλαιστινιακής Αρχής και αραβικών χωρών, ιδίως της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Η σύνοδος ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

