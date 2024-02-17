Κολομβία: Τέσσερις στρατιώτες νεκροί σε μάχη με μέλη συμμορίας

Τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στη βόρεια Κολομβία κατά τη διάρκεια μάχης με μέλη της συμμορίας Clan del Golfo, η οποία επιδίδεται κατά κύριο λόγο σε διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Οι στρατιώτες έγιναν στόχος επίθεσης κατά τη διάρκεια αποστολής προστασίας του πληθυσμού στον αγροτικό τομέα Σεγκόβια, στα όρια των επαρχιών Αντιόκια και Μπολίβαρ, διευκρίνισε ο στρατός μέσω X (του πρώην Twitter). «Καταδικάζουμε την ειδεχθή δολοφονία των επαγγελματιών στρατιωτών μας», υπογράμμισε.

Μέλος της συμμορίας επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης, συμπλήρωσε ο κολομβιανός στρατός.

Άλλοι επτά στρατιωτικοί —αξιωματικός, δυο υπαξιωματικοί και τέσσερις στρατιώτες— τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο στην Μπαρανκαβερμέχα, στην επαρχία Σανταντέρ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η συμμορία Clan del Golfo μάχεται για τον έλεγχο βόρειων περιοχών της χώρας με άλλες εκτός νόμου οργανώσεις, ιδίως με τον ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές), επισήμως την τελευταία ενεργή οργάνωση ανταρτών που συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα, και παρατάξεις διαφωνούντων των FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), μεγαλύτερης οργάνωσης ανταρτών της άκρας αριστεράς που όμως αφοπλίστηκε, διαλύθηκε και μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα δυνάμει ειρηνευτικής συμφωνίας του 2016.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στην περιοχή για να συλληφθούν οι δράστες και να προστατευτούν οι κοινότητες», τόνισε ακόμη ο στρατός της Κολομβίας.

Μετενσάρκωση ακροδεξιάς παραστρατιωτικής οργάνωσης, η Clan del Golfo διαθέτει πάνω από 4.000 μαχητές, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του κολομβιανού στρατού.

Πέρα από τη διακίνηση κοκαΐνης, ναρκωτικού του οποίου η Κολομβία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή στην υφήλιο, η συμμορία φέρεται επίσης να ελέγχει σημεία διέλευσης μεταναστών που ελπίζουν να φθάσουν στις ΗΠΑ, διασχίζοντας τη ζούγκλα του Νταριέν, στα σύνορα Κολομβίας-Παναμά.

Πρώην αρχηγός της, ο Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο «Οτονιέλ», καταδικάστηκε τον Αύγουστο να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου εκδόθηκε το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

