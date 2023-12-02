Μεγάλη επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου το Τελ Αβιβ, με το αντιπυραυλικό σύστημα των IDF Iron Dome («Σιδηρούς Θόλος») να ενεργοποιείται, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης. Οι φόβοι για ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για νέα εκεχειρία εντείνονται.



Footage shows several Iron Dome interceptions following a rocket barrage from the Gaza Strip at central Israel. (Video: Eli Gershzon) pic.twitter.com/lsMLjj0tdw December 2, 2023

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, εξέδωσαν ανακοίνωση αναφέροντας ότι βομβάρδισαν το Τελ Αβίβ με μπαράζ πυραύλων σε απάντηση για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.



Αναφέρθηκε έως στιγμής ένας 22χρονος τραυματίας από την επίθεση της Χαμάς στη Χολόν, προάστιο του Τελ Αβίβ.

Hamas terrorists fire rockets to Tel Aviv area



📷 Ziv Sokolov pic.twitter.com/YEUpGBdadK — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 2, 2023

Ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ο Σαλέχ Αλ Αρούρι, διεμήνυσε σήμερα Σάββατο, μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες ανταλλαγές Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστινίους κρατουμένους χωρίς πλήρη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Αλ Αρούρι ξεκαθάρισε ότι για να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει κατάπαυση του πυρός από την πλευρά του Ισραήλ και να απελευθερωθούν όλοι οι (σ.σ. συνολικά χιλιάδες) Παλαιστίνιοι που κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές.

Για επέκταση του πολέμου στη νότια Γάζα απειλεί το Ισραήλ μετά το «ναυάγιο» με τη Χαμάς στις συνομιλίες στο Κατάρ για την παράταση της εκεχειρίας. Το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στη νότια Γάζα, που ισραηλινά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως αναμενόμενη, θα αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.



Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ανακοίνωσε ότι οι IDF χτυπούν περιοχές της Γάζας «που δεν είχαν ακόμα χτυπήσει από την αρχή του πολέμου» προειδοποιώντας τους ανώτερους διοικητές της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες δραστηριοποιούμαστε και σε περιοχές που δεν επιχειρούσαμε τον τελευταίο μήνα και αυτό θα ενταθεί. Αυτή η δράση θα φτάσει σε κάθε περιοχή που χρειάζεται. Πάμε για την πλήρη εξάλειψη της οργάνωσης της Χαμάς», διεμήνυσε ο Γκάλαντ, μιλώντας σε εφέδρους κοντά στα σύνορα της Γάζας.

