Νέα κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου μετά από ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν στο X.



«Ερντογάν να φιλοξενήσεις εσύ τους τρομοκράτες της Χαμάς»

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς-ISIS δεν θα υπάρχει στη Γάζα την επόμενη μέρα. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς, για χάρη της ασφάλειας του Ισραήλ και για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της περιοχής» ανέφερε ο Κόεν στην ανάρτησή του.



«Εσείς τουρκική προεδρία είστε ευπρόσδεκτοι να φιλοξενήσετε στη χώρα σας τρομοκράτες της Χαμάς που δεν έχουν εξοντωθεί και φεύγουν από τη Γάζα» πρόσθεσε αιχμηρά ο Ισραηλινός υπουργός.

The Hamas-ISIS terrorist organization will not exist in Gaza on the day after.



We will free Gaza from Hamas, for the sake of Israel's security and to create a better future for the residents of the region.



You @trpresidency are welcome to host in your country Hamas terrorists… — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 2, 2023



«Αγνοείτε τον νόμο»



Η χρήση «ωμής βίας εναντίον ενός ολόκληρου άμαχου πληθυσμού από μια δύναμη κατοχής δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί ως αυτοάμυνα», απάντησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.



Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, ο Οντζού Κετσελί είπε ότι «όσο περισσότερο το Ισραήλ καταπιέζει τους Παλαιστίνιους και καταστρέφει τις βασικές ελευθερίες τους, τόσο περισσότερη αντίσταση θα αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την πραγματοποίηση των συλλογικών τους στόχων και ατομικά δικαιώματα».



«Στον πυρήνα του τρέχοντος προβλήματος βρίσκεται η ισραηλινή κατοχή, καθώς και η επεκτατική του νοοτροπία και οι κατασταλτικές ενέργειες που αγνοούν εντελώς τον νόμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παγκόσμιες αρχές», είπε ο Κετσελί.



Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Öncü Keçeli in Response to a Question Regarding a Social Media Message Posted by the Israeli Foreign Minister https://t.co/Ned0im71MR pic.twitter.com/B8Hk0aHopt — Turkish MFA (@MFATurkiye) December 2, 2023

