Ισραήλ κατά Τουρκίας: «Ερντογάν να φιλοξενήσεις εσύ τους τρομοκράτες της Χαμάς» - Η απάντηση της Άγκυρας

"Εσείς τουρκική προεδρία είστε ευπρόσδεκτοι να φιλοξενήσετε στη χώρα σας τρομοκράτες της Χαμάς" δήλωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Έλι Κοέν   

Erdogan

Νέα κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου μετά από ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν στο X. 

«Ερντογάν να φιλοξενήσεις εσύ τους τρομοκράτες της Χαμάς»

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς-ISIS δεν θα υπάρχει στη Γάζα την επόμενη μέρα. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς, για χάρη της ασφάλειας του Ισραήλ και για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της περιοχής» ανέφερε ο Κόεν στην ανάρτησή του. 

«Εσείς τουρκική προεδρία είστε ευπρόσδεκτοι να φιλοξενήσετε στη χώρα σας τρομοκράτες της Χαμάς που δεν έχουν εξοντωθεί και φεύγουν από τη Γάζα» πρόσθεσε αιχμηρά ο Ισραηλινός υπουργός. 


«Αγνοείτε τον νόμο» 

Η χρήση «ωμής βίας εναντίον ενός ολόκληρου άμαχου πληθυσμού από μια δύναμη κατοχής δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί ως αυτοάμυνα», απάντησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, ο Οντζού Κετσελί είπε ότι «όσο περισσότερο το Ισραήλ καταπιέζει τους Παλαιστίνιους και καταστρέφει τις βασικές ελευθερίες τους, τόσο περισσότερη αντίσταση θα αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την πραγματοποίηση των συλλογικών τους στόχων και ατομικά δικαιώματα».

«Στον πυρήνα του τρέχοντος προβλήματος βρίσκεται η ισραηλινή κατοχή, καθώς και η επεκτατική του νοοτροπία και οι κατασταλτικές ενέργειες που αγνοούν εντελώς τον νόμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παγκόσμιες αρχές», είπε ο Κετσελί.
 

