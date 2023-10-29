Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Μαδρίτη, με τη συμμετοχή της υπ. Εργασίας

Περίπου 35.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία υπουργός, διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη, ζητώντας να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, οι συμμετέχοντες έκαναν πορεία στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας. Η σημερινή ήταν μια από τις μεγαλύτερες φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις στην Ισπανία από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

«Όλος ο κόσμος ζητάει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», είπε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και επικεφαλής του συνασπισμού Sumar της ριζοσπαστικής αριστεράς.

«Ανησυχώ πολύ για την οικογένειά μου, εδώ και δύο ημέρες δεν τους έχω μιλήσει, δεν έχω κανένα μήνυμα από την πλευρά τους», είπε στην τηλεόραση του AFP η Νισρίν Μασάλ, μια 45χρονη καθηγήτρια, εξηγώντας ότι έχει συγγενείς τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.

Στη Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, οργανώθηκε άλλη μια μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

