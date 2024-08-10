Μεγάλες «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» ξεκινά η Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Μόσχα ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγεται «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» σε τρεις περιφέρειες, οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, λίγες ημέρες μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Η εθνική αντιτρομοκρατική επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ την έναρξη «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στις περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των πολιτών και να λάβει τέλος η απειλή τρομοκρατικών ενεργειών που διαπράττονται από ομάδες δολιοφθορέων του εχθρού».

Στο μεταξύ, ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ ανακοίνωσε πως άμαχος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση με drone στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, κάπου 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο περιφερειάρχης, Ιγκόρ Αρταμόνοφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 19 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 32 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα, 26 στην περιφέρεια Κουρσκ -ανάμεσα στη Λίπετσκ και την Ουκρανία- και άλλα έξι στην περιφέρεια Γιαροσλάβ.

Στην Κουρσκ, η δημόσια επιχείρηση Rosatom διαβεβαίωσε πως ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός λειτουργεί ομαλά. Ανέφερε επίσης πως αποφάσισε να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στο εργοτάξιο νέου, υπό ανέγερση πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, άμαχος σκοτώθηκε σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου μαίνονται μάχες, και άλλοι δύο στην βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλασκίν ανέφερε πως οι ρωσικής έπληξαν «με πύραυλο» «κρίσιμη υποδομή» που υπέστη σοβαρή ζημιά. Δεν διευκρίνισε τι είδους υποδομή, ούτε ποια.

Χθες, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό σούπερ μάρκετ στην Κοσταντίνιβκα, επίσης στην περιφέρεια Ντονέτσκ, που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει, μολονότι δεν ελέγχει πλήρως.

Στο Χάρκοβο, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε σπίτι, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

