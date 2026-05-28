Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

CNN: Το Ιράν «ξεθάβει» ταχύτατα το τεράστιο πυραυλικό του οπλοστάσιο

Αυτό δείχνουν νέες δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNN, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης είχε σχεδόν καταστραφεί

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Missiles Iran

Το Ιράν αποκτά ξανά πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πυραύλων που βρίσκονται αποθηκευμένοι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το CNN. Αυτό δείχνουν νέες δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNN, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης είχε σχεδόν καταστραφεί.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα είχαν θέσει πολλά από αυτά τα συγκροτήματα εκτός λειτουργίας, μπλοκάροντας τα σημεία εισόδου τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα μεγάλο μέρος των ιρανικών εκτοξευτών και να πληγεί σοβαρά η ικανότητα της χώρας να εκτοξεύει πυραύλους.

Τώρα όμως, χρησιμοποιώντας απλώς μπουλντόζες και χωματουργικά φορτηγά, το Ιράν εξουδετερώνει τα αποτελέσματα μιας στρατηγικής που απαίτησε την επιστράτευση τεράστιας ισχύος πυρός από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο επιμένει ότι η επιχείρησή του ήταν επιτυχής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν πύραυλοι ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark