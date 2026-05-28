CNN: Το Ιράν «ξεθάβει» ταχύτατα το τεράστιο πυραυλικό του οπλοστάσιο

Το Ιράν αποκτά ξανά πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πυραύλων που βρίσκονται αποθηκευμένοι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το CNN. Αυτό δείχνουν νέες δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNN, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης είχε σχεδόν καταστραφεί.

Iran's Buried Missile Sites Coming Back ONLINE



CNN reviewed 69 tunnels across 18 underground missile bases. AT LEAST 50 blocked entrances have been cleared or are under active repair.



U.S. bombs didn't destroy the missiles. They buried them. All Iran needed to dig them out was… https://t.co/nkdfF1kHgA pic.twitter.com/0QivMNTu0N May 28, 2026

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα είχαν θέσει πολλά από αυτά τα συγκροτήματα εκτός λειτουργίας, μπλοκάροντας τα σημεία εισόδου τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα μεγάλο μέρος των ιρανικών εκτοξευτών και να πληγεί σοβαρά η ικανότητα της χώρας να εκτοξεύει πυραύλους.

Τώρα όμως, χρησιμοποιώντας απλώς μπουλντόζες και χωματουργικά φορτηγά, το Ιράν εξουδετερώνει τα αποτελέσματα μιας στρατηγικής που απαίτησε την επιστράτευση τεράστιας ισχύος πυρός από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο επιμένει ότι η επιχείρησή του ήταν επιτυχής.



Πηγή: skai.gr

