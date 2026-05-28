Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου και ζητήματα στρατιωτικής παρουσίας διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Γιάνκι Μπαγτζιόγλου, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η απόφαση της Ελλάδας «να καταστήσει μακροχρόνια την ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας Patriot στο νησί της Καρπάθου, που έχει αποστρατικοποιημένο καθεστώς, και να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για υποδομές μαχητικών αεροσκαφών» συνιστά, όπως ανέφερε, «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «επικίνδυνο βήμα που κλονίζει τη σταθερότητα στο Αιγαίο», ενώ κάλεσε την Τουρκία «να διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιου είδους de facto πρακτικές που στοχεύουν στην υπονόμευση των Συμφωνιών των Παρισίων και της Λωζάνης» και να προχωρήσει «στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες».

EGE DENİZİ - ULUSLARARASI HUKUK !



1/ Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Kerpe Adası’nda “Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmasını uzun süreli hâle getirmesi ve savaş uçağı altyapısı hazırlıklarına başlaması” uluslararası hukukun açık ihlaline bir örnektir.



2/ Bu durum… — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) May 26, 2026

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο κ. Μπαγτζιόγλου αναφέρθηκε και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι «ενώ η εσωτερική πολιτική απασχολείται με τις παράνομες πρακτικές, τον διορισμό ειδικών διαχειριστών και τις παρεμβάσεις στη βούληση των ψηφοφόρων, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί στην ημερήσια διάταξη τις παράνομες αξιώσεις της σχετικά με τον εναέριο χώρο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ελληνικός νόμος για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας «δεν πρέπει να μετατραπεί σε τετελεσμένο γεγονός», υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα επιχειρεί να εκμεταλλευθεί την τρέχουσα πολιτική και διοικητική αναταραχή.

Hukuksuz uygulamalar, kayyum ataması ve seçmen iradesine yönelik müdahaleler iç politikayı meşgul ederken; Yunanistan da gayrihukuki hava sahası iddialarını gündemde tutmayı sürdürüyor.



Ege Denizi ve Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizle doğrudan bağlantılı olan Deniz Yetki… https://t.co/iXOfCW2kS5 — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) May 25, 2026

Πηγή: skai.gr

