«Δεν θα αποδεχθούμε de facto πρακτικές»: Νέες προκλητικές δηλώσεις από το CHP για Αιγαίο και Κάρπαθο

Ο Γιάνκι Μπαγτζιόγλου κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικές κινήσεις στην Κάρπαθο και ζητεί από την Άγκυρα να προχωρήσει σε διπλωματικές ενέργειες

Patriot

Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου και ζητήματα στρατιωτικής παρουσίας διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Γιάνκι Μπαγτζιόγλου, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η απόφαση της Ελλάδας «να καταστήσει μακροχρόνια την ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας Patriot στο νησί της Καρπάθου, που έχει αποστρατικοποιημένο καθεστώς, και να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για υποδομές μαχητικών αεροσκαφών» συνιστά, όπως ανέφερε, «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «επικίνδυνο βήμα που κλονίζει τη σταθερότητα στο Αιγαίο», ενώ κάλεσε την Τουρκία «να διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιου είδους de facto πρακτικές που στοχεύουν στην υπονόμευση των Συμφωνιών των Παρισίων και της Λωζάνης» και να προχωρήσει «στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο κ. Μπαγτζιόγλου αναφέρθηκε και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι «ενώ η εσωτερική πολιτική απασχολείται με τις παράνομες πρακτικές, τον διορισμό ειδικών διαχειριστών και τις παρεμβάσεις στη βούληση των ψηφοφόρων, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί στην ημερήσια διάταξη τις παράνομες αξιώσεις της σχετικά με τον εναέριο χώρο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ελληνικός νόμος για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας «δεν πρέπει να μετατραπεί σε τετελεσμένο γεγονός», υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα επιχειρεί να εκμεταλλευθεί την τρέχουσα πολιτική και διοικητική αναταραχή.

TAGS: Τουρκία Patriot Αιγαίο CHP
