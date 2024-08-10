Δυτική όχθη: 40χρονος Αμερικανός τραυματίζεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης

Υπήκοος των ΗΠΑ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τραυματίστηκε από σφαίρα του ισραηλινού στρατού χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της επέκτασης εβραϊκών οικισμών στην πόλη Μπέιτα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Γινόταν διαδήλωση και είχαμε πάει εκεί για να τη μαγνητοσκοπήσουμε, για να εξασφαλίσουμε πως θα παρακολουθείται ο (ισραηλινός) στρατός κατοχής (...) κάποια στιγμή, τρέξαμε για να απομακρυνθούμε και με πυροβόλησαν στο πόδι», δήλωσε ο άνδρας, ο οποίος ζήτησε από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο να κατονομαστεί με το ψευδώνυμο Αμάντο Σισόν.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε πως ομάδα της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε αλλοδαπό που χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, χωρίς να διευκρινίσει την εθνικότητά του.

«Οι ομάδες μας χειρίστηκαν τον τραυματισμό ξένου ακτιβιστή, 40 ετών, που τραυματίστηκε στον μηρό από αληθινές σφαίρες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις δυνάμεις κατοχής», εξήγησε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως μέλη του «χρησιμοποίησαν μέσα για τη διάλυση ταραχοποιών» και «πυροβόλησαν στον αέρα» για να απωθήσουν «συγκέντρωση» στον τομέα όπου βρίσκεται η Μπέιτα.

«Λίγο αργότερα, λάβαμε αναφορά πως αλλοδαπός τραυματίστηκε από ατύχημα, εξαιτίας της χρήσης μέσων αντιμετώπισης ταραχών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Ξένοι ακτιβιστές συμμετέχουν συχνά σε διαδηλώσεις Παλαιστινίων εναντίον της επέκτασης των οικισμών σε αυτή την πόλη της βόρειας Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού έδαφους κατεχόμενου από το Ισραήλ από το 1967, σημείωσε διαδηλώτρια.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τη 7η Οκτωβρίου, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, ήδη εξαιρετικά τεταμένη, χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο.

Τουλάχιστον 617 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε εκεί από τον ισραηλινό στρατό ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τουλάχιστον 17 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη την ίδια περίοδο, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

