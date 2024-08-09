Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Παρασκευή, ενώ η στρατιωτική ηγεσία έστειλε ενισχύσεις στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας καθώς η αιφνιδιαστική ουκρανική εισβολή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ρώσο ηγέτη από την εξέγερση των μισθοφόρων της Βάγκνερ τον Ιούνιο του 2023.

Με τον ρωσικό στρατό να καταβάλλει προσπάθειες για να καταπνίξει την επίθεση που βρίσκεται τώρα στην τέταρτη μέρα, εγείρονται ερωτήματα για την αποτυχία των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και τη στρατηγική που επέτρεψαν στα ουκρανικά στρατεύματα να περάσουν τα σύνορα και να καταλάβουν σύμφωνα με εκτίμηση Ρώσων αναλυτών περίπου 100 τετραγωνικά μίλια εδάφους στο Κουρσκ .

Video of HIMARS destroying a Russian Military Convoy in Rylsk in the Kursk Region of Russia last night; the strike took place 28km from Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7fFkW1xXGx — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 9, 2024

H Ρωσία κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε «ομοσπονδιακό επίπεδο» την περιοχή του Κουρσκ ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι ενισχύσεις κατευθύνονται προς την περιοχή του Κουρσκ για να αντιμετωπίσουν την επιδρομή της Ουκρανίας. Η Ρωσία έστειλε συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης Grad, πυροβολικό και άρματα μάχης, ανέφερε το πρακτορείο RIA-Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει ραγδαίες προόδους τις τελευταίες ημέρες, διεισδύοντας σύμφωνα με πληροφορίες έως και 35 χιλιόμετρα σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στις ΗΠΑ . Μάλιστα, το Κίεβο εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones πλήττοντας αεροπορική βάση και καταστρέφοντας αποθήκες πυρομαχικών στην πόλη Λίπετσκ που βρίσκεται βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.

Tactical Update 🧵(1/12)



Geolocated footage and Russian claims indicate that Ukrainian forces continued rapid advances further into Kursk Oblast on August 8, and Ukrainian forces are reportedly present in areas as far as 35 kilometers from the international border with Sumy… https://t.co/9dC8Fg0eDe pic.twitter.com/krehj0KL6c — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 9, 2024

Η επίθεση στο Κουρσκ, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, έπιασε τις ρωσικές άμυνες υποστελεχωμένες και σχεδόν «στον ύπνο», αναφέρει σε ανάλυσή της η Washington Post.

Πλήγμα για τον Πούτιν και τον ρωσικό στρατό

«Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τη φήμη των ρωσικών αρχών, του στρατού και του Πούτιν», αναφέρει στέλεχος της ρωσικής επιχείρησης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Επειδή εδώ και δυόμισι χρόνια υπήρξαν ελάχιστες ζημιές στο ρωσικό έδαφος, εκτός από τα κατεχόμενα στην Ουκρανία. Ήταν μόνο drones».

«Τώρα δεν είναι σαφές πόσα θύματα υπήρξαν, ενώ έχουν γίνει κάποιες καταστροφές και είναι σαφές ότι δεν θα τελειώσει γρήγορα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ορισμένοι Ρώσοι αναλυτές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να πάρει πολύ χρόνο στις ρωσικές δυνάμεις για να ανακτήσουν τα εδάφη που κατέλαβαν τα ουκρανικά στρατεύματα, εάν μια ευρείας κλίμακας αντεπίθεση από τις ρωσικές ενισχύσεις καθυστερούσε για αρκετές ακόμη ημέρες. Οι ουκρανικές ταξιαρχίες θα είχαν χρόνο να καταλάβουν θέσεις-οχυρά, δίνοντας δυνητικά στο Κίεβο ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί σε περίπτωση μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

12 hours after destruction of a Russian column with a dozen vehicles in Kursk Zone, Russia is bringing up more Russian columns to be destroyed. pic.twitter.com/krbrxnl2jD — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 9, 2024

Ένα ηγετικό μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου, αναφέρει η Washington Post, o Αντρέι Γκουρουλιόφ, ο οποίος είναι πρώην αναπληρωτής διοικητής για τη νότια στρατιωτική περιφέρεια της Ρωσίας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αποτυχημένη απάντηση στην εισβολή. Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Γκουρουλιόφ κάλεσε τον στρατιωτικό εισαγγελέα να διερευνήσει τις αποφάσεις των διοικητών για μεταφορά αμυντικών δυνάμεων από την περιοχή του Κουρσκ πριν από την επίθεση.

Ερωτήματα εγείρονταν επίσης σχετικά με την αποτυχία αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Γκουρουλιόφ, σχετικά με πληροφορίες για επίθεση των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων 48 ώρες πριν από την έναρξη της εισβολής.

Ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός αναλυτής που συνδέεται με το Κρεμλίνο, είπε ότι υπήρξαν προφανείς αποτυχίες. «Αυτό είναι ένα πλήγμα γιατί είναι σαφές ότι το σήμα ήρθε από τις πληροφορίες στην ηγεσία, αλλά ... δεν ελήφθησαν μέτρα», είπε ο Μάρκοφ. «Αυτή είναι μια αποτυχία ολόκληρου του συστήματος πληροφοριών, και εφόσον ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ένα πλήγμα για τον Πούτιν».

Ωστόσο, ο Μάρκοφ είπε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιλυθεί εάν η επίθεση της Ουκρανίας αναχαιτιστεί. «Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι αυτό θα καταλήξει στην καταστροφή των ουκρανικών δυνάμεων», είπε.

Μη επαληθευμένο βίντεο από τις μάχες στο Κουρσκ έδειξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει δυτικά οχήματα και όπλα στην επίθεση, κάτι που αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, το Βερολίνο και άλλοι σύμμαχοι χαρακτήρισαν «νόμιμη» άμυνα του Κιέβου.

Την Παρασκευή, η αστυνομία στο Σούμι ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 270 κάτοικοι της περιοχής από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Καθώς προετοιμάζονταν για ρωσικά αντίποινα, οι αρχές του Σούμι είπαν ότι διέταξαν την εκκένωση 20.000 κατοίκων.

Η αιφνιδιαστική διασυνοριακή εισβολή της Ουκρανίας ακολούθησε εβδομάδες έντονων καλοκαιρινών μαχών στη διάρκεια των οποίων η Ρωσία έχει σημειώσει σταθερά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία, ασκώντας πίεση στις εξαντλημένες και κουρασμένες δυνάμεις του Κιέβου.

Το κίνητρο της ουκρανικής επίθεσης

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση μπορεί να έχει σκοπό να εκτρέψει τα ρωσικά στρατεύματα από άλλες τοποθεσίες κατά μήκος του μετώπου, καθώς και να ασκήσει πίεση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μερικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αμφισβητούν τα κέρδη που θα αποκομίσει η Ουκρανία από την επίθεση δεδομένης της αδυναμίας της σε άλλα βασικά σημεία στο μέτωπο, και προέβλεψαν ότι ο πολύ μεγαλύτερος και καλύτερα εξοπλισμένος στρατός της Ρωσίας πιθανότατα θα εκδιώξει τους Ουκρανούς σύντομα.

Ωστόσο, η επιτυχής επιχείρηση στο ρωσικό έδαφος —μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μαχών σχεδόν αποκλειστικά στην Ουκρανία— είχε ψυχολογική αξία για το Κίεβο, ενισχύοντας το ηθικό των ουκρανικών στρατευμάτων και των αμάχων, δείχνοντας τις αδυναμίες του Πούτιν και του στρατού του.



Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, υποστήριξε ότι τυχόν στρατιωτικές ενέργειες στο ρωσικό έδαφος θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θέση της Ουκρανίας στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ποντόλιακ δεν σχολίασε συγκεκριμένα την εισβολή στο Κουρσκ.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παρέμειναν εξαιρετικά σιωπηλοί σχετικά με την επιχείρηση και ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας εμμέσως, είπε ότι η Ρωσία «πρέπει να αισθανθεί» τις συνέπειες του πολέμου που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία.

Ο Μάρκοφ είπε ότι είναι πιθανό η ουκρανική κυβέρνηση να σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κατασχεθέντα εδάφη ως διαπραγματευτικό χαρτί σε μελλοντικές συνομιλίες και ότι είναι πλέον ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για τα ρωσικά στρατεύματα να αντεπιτεθούν πριν οι ουκρανικές ταξιαρχίες οριστικοποιήσουν τα κέρδη τους.

Η διεξαγωγή του πολέμου μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι «το πλεονέκτημα πηγαίνει σε αυτούς που αμύνονται», είπε. «Νομίζω ότι το σχέδιό τους είναι να καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερο έδαφος».

Παρόλο που η Ρωσία έχει μεγαλύτερες αεροπορικές δυνάμεις από την Ουκρανία, οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στο Χάρκοβο και το Ντονμπάς έδειξαν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει εδάφη. «Αν ενεργήσουν με την ίδια ταχύτητα που επιτίθεται η Ρωσία αλλού, θα μπορούσε να χρειαστεί ένας χρόνος για να ανακτηθεί η περιοχή του Κουρσκ», είπε ο Μάρκοφ.

Αναφορές από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ και φιλοπολεμικά κανάλια στο Telegram υποδηλώνουν ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει περισσότερα από 20 ρωσικά συνοριακά χωριά και εν μέρει τη μικρή πόλη, Σούτζα. Ο επικεφαλής της διοίκησης της πόλης στο Κουρτσάτοφ, όπου εδρεύει ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πλησιάζουν τον πυρηνικό σταθμό.

Προηγουμένως, πολιτοφυλακές κατά του Κρεμλίνου που υποστηρίζονται από την Ουκρανία είχαν εξαπολύσει αρκετές διασυνοριακές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, αλλά η επιχείρηση στο Κουρσκ σηματοδότησε την πιο αποτελεσματική εισβολή μέχρι σήμερα.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σαφώς αρκετά στο Κουρσκ, αλλά πόση περιοχή ελέγχουν ή σκοπεύουν πραγματικά να ελέγξουν παραμένει άγνωστo», δήλωσε ο Μάικλ Κόφμαν, ανώτερος συνεργάτης του Ιδρύματος Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

